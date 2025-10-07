Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Redaktion SAZsport
7. Okt 2025
Lesedauer 2 Min.

Connected Ball Technology

Adidas präsentiert den WM-Spielball „Trionda“

Knapp ein Jahr vor Anpfiff enthüllt Adidas den Ball „Trionda“ für die WM 2026, die erstmals in Kanada, Mexiko und den USA gemeinsam ausgetragen wird. Das Design greift die Farben und Symbole der Gastgeberländer auf und integriert eine neue, innovative Balltechnologie.

Florian Wirtz ist Teil der deutschen „Trionda“-Kampagne zum offiziellen Spielball der WM 2026.

© (Quelle: Adidas)

Der „Trionda“ ist mehr als nur ein Spielball: Sein Name kombiniert das Wort „Tri“ für die drei Gastgeberländer mit dem spanischen „Onda“ für Wellen. Die Panels tragen die Landesfarben Rot, Grün und Blau, die im Zentrum zu einem Dreieck verschmelzen, während ein Stern für die USA, ein Ahornblatt für Kanada und ein Adler für Mexiko die Gastgeber symbolisieren. Goldene Akzente erinnern an den FIFA-Weltpokal.

Die Vier-Panel-Konstruktion mit tiefen Nähten und Prägungen sorgt für stabile Flugeigenschaften und verbesserte Griffigkeit – selbst bei Nässe. Mit der weiterentwickelten „Connected Ball Technology“ liefert der Ball Echtzeitdaten zu Bewegungen und Positionen, unterstützt durch künstliche Intelligenz bei Schiedsrichterentscheidungen.

Bekannte Gesichter der Kampagne

In Deutschland begleiten Spieler wie Serge Gnabry, Leon Goretzka und Florian Wirtz die Einführung, global gehören Stars wie Lionel Messi und Jude Bellingham zur Kampagne. Adidas betont, dass jedes Detail des Balls darauf ausgelegt ist, Technik, Design und Spielbarkeit zu vereinen.

Kommentare

Gadget
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare