Adidas präsentiert den WM-Spielball „Trionda“

Der „Trionda“ ist mehr als nur ein Spielball: Sein Name kombiniert das Wort „Tri“ für die drei Gastgeberländer mit dem spanischen „Onda“ für Wellen. Die Panels tragen die Landesfarben Rot, Grün und Blau, die im Zentrum zu einem Dreieck verschmelzen, während ein Stern für die USA, ein Ahornblatt für Kanada und ein Adler für Mexiko die Gastgeber symbolisieren. Goldene Akzente erinnern an den FIFA-Weltpokal.

Die Vier-Panel-Konstruktion mit tiefen Nähten und Prägungen sorgt für stabile Flugeigenschaften und verbesserte Griffigkeit – selbst bei Nässe. Mit der weiterentwickelten „Connected Ball Technology“ liefert der Ball Echtzeitdaten zu Bewegungen und Positionen, unterstützt durch künstliche Intelligenz bei Schiedsrichterentscheidungen.

Bekannte Gesichter der Kampagne

In Deutschland begleiten Spieler wie Serge Gnabry, Leon Goretzka und Florian Wirtz die Einführung, global gehören Stars wie Lionel Messi und Jude Bellingham zur Kampagne. Adidas betont, dass jedes Detail des Balls darauf ausgelegt ist, Technik, Design und Spielbarkeit zu vereinen.