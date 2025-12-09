Redaktion SAZsport

Connected Ball Technology

Adidas präsentiert den WM-Spielball „Trionda“

Knapp ein Jahr vor Anpfiff enthüllt Adidas den Ball „Trionda“ für die WM 2026, die erstmals in Kanada, Mexiko und den USA gemeinsam ausgetragen wird. Das Design greift die Farben und Symbole der Gastgeberländer auf und integriert eine neue, innovative Balltechnologie.