Redaktion SAZsport

Laut dem „Year in Sport“-Report 2025 der Fitness-Plattform Strava priorisiert die Gen Z reale Bewegungserlebnisse, investiert mehr in Fitness als in Dates. Die beliebteste Sportart auf der App bleibt Laufen.
Knapp ein Jahr vor Anpfiff enthüllt Adidas den Ball „Trionda“ für die WM 2026, die erstmals in Kanada, Mexiko und den USA gemeinsam ausgetragen wird. Das Design greift die Farben und Symbole der Gastgeberländer auf und integriert eine neue, innovative Balltechnologie.
Der Sport- und Outdoor-Spezialist Garmin verzeichnet im zweiten Quartal 2025 mit einem Umsatz von 1,81 Milliarden US-Dollar (1,58 Milliarden Euro) ein Wachstum von 20 Prozent. Das Unternehmen erhöht deshalb seine Prognose für das Gesamtjahr.
Die Schweizer Marke On hat in Zürich ihre erste „LightSpray“-Fabrik vorgestellt. Mit vollautomatisierten Robotern produziert sie dort Laufschuh-Obermaterialien in nur drei Minuten und mit deutlich geringeren Emissionen.
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