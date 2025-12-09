Platzhalter-Person.webp

Redaktion SAZsport

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Redaktion SAZsport.

Beiträge von Redaktion SAZsport

News
Sporttrends
Strava-Report 2025: Junge Menschen setzen auf echte Erlebnisse statt Bildschirme
Laut dem „Year in Sport“-Report 2025 der Fitness-Plattform Strava priorisiert die Gen Z reale Bewegungserlebnisse, investiert mehr in Fitness als in Dates. Die beliebteste Sportart auf der App bleibt Laufen.
2 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Redaktion SAZsport
9. Dez 2025
News
Connected Ball Technology
Adidas präsentiert den WM-Spielball „Trionda“
Knapp ein Jahr vor Anpfiff enthüllt Adidas den Ball „Trionda“ für die WM 2026, die erstmals in Kanada, Mexiko und den USA gemeinsam ausgetragen wird. Das Design greift die Farben und Symbole der Gastgeberländer auf und integriert eine neue, innovative Balltechnologie.
2 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Redaktion SAZsport
7. Okt 2025
News
Umsatzsteigerung im zweiten Quartal 2025
Garmin meldet Rekordzahlen und hebt Jahresprognose an
Der Sport- und Outdoor-Spezialist Garmin verzeichnet im zweiten Quartal 2025 mit einem Umsatz von 1,81 Milliarden US-Dollar (1,58 Milliarden Euro) ein Wachstum von 20 Prozent. Das Unternehmen erhöht deshalb seine Prognose für das Gesamtjahr.
2 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Redaktion SAZsport
11. Aug 2025
News
Fusion im Online-Modehandel
Zalando übernimmt About You: Grünes Licht aus Brüssel
Die EU-Kommission genehmigt Zalandos Übernahme von About You. Der Berliner Konzern will mit dem Deal seine Marktführerschaft im europäischen Online-Modehandel festigen.
2 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Redaktion SAZsport
13. Jul 2025
News
Hochmoderne Schuhproduktion
On startet „LightSpray“-Fertigung in Zürich
Die Schweizer Marke On hat in Zürich ihre erste „LightSpray“-Fabrik vorgestellt. Mit vollautomatisierten Robotern produziert sie dort Laufschuh-Obermaterialien in nur drei Minuten und mit deutlich geringeren Emissionen.
2 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Redaktion SAZsport
7. Jul 2025
News
E-Commerce-Plattform
TikTok Shop startet in Deutschland
TikTok startet seine Shopping-Funktion in Deutschland: Ab dem 31. März können Nutzer direkt in der App einkaufen. Zum Launch sind grosse Anbieter wie About You dabei.
2 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Redaktion SAZsport
30. Mär 2025

Kommentare