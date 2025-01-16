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Patrick Hediger
16. Jan 2025
Lesedauer 3 Min.

KI-Agents

Agentic AI: Philosophische Grundlagen für intelligente Agenten

In einer Welt, in der KI-gestützte Agenten nicht nur Aufgaben übernehmen, sondern auch debattieren und lernen können, werfen wir einen Blick auf die philosophischen Grundlagen dieser Technologie.
© (Quelle: EMGenie)

Was wäre, wenn Sokrates, Platon und Aristoteles in die digitale Ära eintreten könnten, um an lebhaften Diskussionen teilzunehmen und ihre zeitlosen Perspektiven einzubringen? In einem Artikel auf den DevBlogs von Microsoft wird untersucht, wie KI-Agenten in der Lage sein können, die Eigenschaften dieser grossen Denker zu verkörpern und gleichzeitig antike Weisheit mit moderner Technologie zu kombinieren.

Eine Agentenpersona ist vergleichbar mit einer Figur, die über eigene Stärken und Denkstile verfügt. Indem wir Agenten die Persönlichkeiten von Sokrates, Platon und Aristoteles zuweisen, können wir beobachten, wie ihre einzigartigen Ansätze – Fragen stellen, Kontexte bereitstellen und Ideen kombinieren – helfen, komplexe Probleme aus verschiedenen Perspektiven zu lösen. Sokrates beispielsweise ist der Inquirer und stellt tiefgehende, gedankenfördernde Fragen, die dazu anregen, Annahmen zu hinterfragen. Dies macht ihn ideal für ethische Überlegungen, wie die Frage, "Was bedeutet es, dass KI der Menschheit zugutekommt?"

Platon hingegen ist der Wissenschaftler, der mit seinem weiten philosophischen Wissen Diskussionen kontextualisiert und inspirierende Ideen anregt. Er hilft dabei, moderne Herausforderungen, etwa die Ethik der KI, durch den Blick auf zeitlose Prinzipien wie Gerechtigkeit und Fairness zu betrachten. Schliesslich ist Aristoteles der Analyst, der Philosophie in Beweisen verankert und praxisorientierte Einsichten bietet. Er verknüpft Theorie mit Handlung, um sicherzustellen, dass KI die Menschheit gleichmässig und effektiv unterstützt.

Diese Agenten sind nicht blosse theoretische Konstrukte. Mit dem Semantic Kernel können wir ihre einzigartigen Merkmale zum Leben erwecken, indem wir präzise Agentenaufforderungen definieren. Diese Vorlagen ermöglichen es jedem Agenten, seine philosophischen Ansätze zu verkörpern und gleichzeitig die technischen Fähigkeiten von KI zu nutzen. Durch die Schaffung solcher Personas können wir die Zusammenarbeit und den Dialog zwischen verschiedenen Denkansätzen fördern und innovative Lösungen für komplexe Herausforderungen finden.

Die Eigenschaften dieser Agenten – Autonomie, Gedächtnis, Planung und Toolzugang – befähigen sie, unabhängig zu handeln und auf Rückmeldungen oder sich ändernde Umstände zu reagieren. Ob in der Unternehmensführung, im Bildungsbereich oder in der Gesundheitsversorgung – die Anwendung dieser Philosophen-Agenten kann dazu beitragen, Entscheidungen besser zu hinterfragen und die Ergebnisse zu optimieren.

Auf GitHub gibt es den Code als Demo für ein Multi-Agent-Chat-System.

Der Artikel über das Philosophen-Beispiel

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Künstliche Intelligenz KI & Trends
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