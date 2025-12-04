Agile Robots produziert humanoiden Roboter Agile ONE in Deutschland

Der Agile ONE wurde speziell für den Einsatz in industriellen Umgebungen entwickelt, in denen er sicher und effizient mit Menschen und anderen Robotersystemen zusammenarbeiten soll. Der Humanoid vereine intuitive Mensch-Roboter-Interaktion, die weltweit präziseste robotische Hand und ein innovatives KI-Modell, das auf realen Industriedaten trainiert wurde.

Dr. Zhaopeng Chen, CEO und Gründer von Agile Robots, erklärt: „Wir bei Agile Robots sind überzeugt, dass die nächste industrielle Revolution durch Physical AI geprägt wird: intelligente, autonome und flexible Roboter, die die physische Welt wahrnehmen, verstehen und darin handeln können. Agile ONE verkörpert diese Vision.“

Agile Robots gilt als ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Robotiklösungen, die KI, Robotik und Fertigungsexpertise vereinen. Das international tätige Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und wurde 2018 von Zhaopeng Chen sowie weiteren Expertinnen und Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gegründet. Seitdem hat das Unternehmen seinen Umsatz jährlich verdoppelt und 2024 rund 200 Millionen Euro erzielt.

Roboter für viele Aufgaben

Agile ONE wurde für eine Vielzahl industrieller Aufgaben konzipiert, darunter dem Transport von Material, Pick-and-Place-Vorgänge, die Bedienung von Maschinen, die Nutzung von Werkzeugen sowie präzise Manipulationsaufgaben.

Der neue Humanoid ergänzt das umfassende Portfolio von KI-gesteuerten Robotiksystemen von Agile Robots. Dazu gehören unter anderem die Agile Hand, der kraftsensitive Roboterarm FR3, der Roboterarm Diana 7 und die Thor Serie sowie diverse autonome mobile Roboter (AMRs) und automatisierte fahrerlose Transportsysteme (AGVs).

Im Zentrum all dieser Lösungen – auch von Agile ONE – steht die KI-gesteuerte Softwareplattform AgileCore, die eine nahtlose Integration ermöglichen soll. „Der wahre Mehrwert für unsere Industriekunden liegt nicht in einem einzelnen intelligenten Humanoiden, sondern in einem vollständig vernetzten und intelligenten Produktionssystem“ , so Chen.

„Wir sehen Agile ONE als Teil einer perfekt abgestimmten Automatisierungslösung, wobei jedes System miteinander verbunden ist und voneinander lernt. Dieser Ansatz, Physical AI auf ganze Produktionssysteme anzuwenden, ermöglicht unseren Kunden ein völlig neues Niveau an Effizienz und Qualität,“ so Chen weiter.

Die wichtigsten Merkmale

Training in der Industrial AI Cloud

Agile ONE wurde als stabiler, flexibler, taktiler und kommunikativer Humanoid konzipiert. Die wichtigsten Merkmale beschreibt Agile Robots folgendermassen:

Das kontinuierliche Training des KI-Modells von Agile ONE sowie anderer Lösungen von Agile Robots wird in der kürzlich angekündigten Industrial AI Cloud von Telekom und NVIDIA stattfinden, die in Rechenzentren in Deutschland gehostet wird.

Die Industrial AI Cloud, aufgebaut auf 10.000 NVIDIA GPUs, bietet Agile Robots die nötige Rechenleistung, um KI-Modelle zu trainieren und neue Daten für Simulationen und Trainingszwecke zu erzeugen – alles in Europa und vollständig konform mit den europäischen Datenschutzstandards, wie Agile Robots hervorhebt.