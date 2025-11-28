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Daniel Bader
28. Nov 2025
Lesedauer 3 Min.

Black-Friday-Check

Aktion 10: Staubsauger Dreame H15 Pro Heat

Interdiscount bietet den kabellosen Staubsauger Dreame H15 Pro Heat mit einem Rabatt von satten 200 Franken an.
© (Quelle: PCtipp)

Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.

Dreame H15 Pro Heat: Den smarten Sauger gibt es mit einem Rabatt von 200 Franken

 © Quelle: Dreame

Wo: unter www.interdiscount.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Staubsauger Dreame H15 Pro Heat für Fr. 399.95. Der All-in-One-Sauger ist für die Bodenreinigung, von Hartböden wie Fliesen, Laminat, Parkett, Vinyl und Stein geeignet. Die Heisswasserreinigung mit 85 °C löst Fett und Flecken effektiv. Besonderen Wert legt der Hersteller auf die «intelligente» Schmutzerkennung, die die Saugleistung und Wassermenge automatisch an den Verschmutzungsgrad anpasst. Das Gerät kann dazu gleichzeitig saugen, wischen und trocknen. Es verfügt über eine starke Saugkraft von 22000 Pa («Pa» steht für "Pascal" und ist die Einheit für Druck, der die Saugkraft angibt). Clever ist zudem auch die automatische Selbstreinigung und das Trocknen der Bürstenrolle an der Basisstation. Der Sauger ist schwerer als herkömmliche Staubsauger. Der GapFree- Roboterarm mit Abknickwinkel hilft für eine gründliche Reinigung bis in die Ecken hinein. Je nach Saugleistung beträgt die Laufzeit maximal etwa 70 Minuten. Für erweiterte Einstellungen und detaillierte Informationen kann hingegen die Dreamehome-App (verfügbar für iOS und Android) heruntergeladen werden. Die Verbindung erfolgt über WLAN und ist in wenigen Schritten assistentengeführt erledigt. 

Kurzfazit: Schnäppchen-Alarm! Der Dreame H15 Pro Heat bietet eine starke Reinigungsleistung sowi diverse Modi zur Reinigung. Ein Top-Gerät zu einem Top-Black-Friday-Preis.

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