Aktion 11: Mesh-Set TP-Link BE65

Wo: unter www.interdiscount.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Mesh-Set TP-Link BE65 (Doppelpack) für Fr. 279.20. Das Triband-Set (6 GHz + 5 GHz + 2,4 GHz), das Anwendern summa summarum ein Bandbreitepeak von rund 9,3 Gbit pro Sekunde zur Verfügung stellt, besteht aus zwei identischen WiFi-7-Routern (inklusive je einer Stromversorgung) und einem Ethernet-Flachbandkabel. Ausserdem liegt noch ein kleines gedrucktes Handbuch zur schnellen Inbetriebnahme des Sets bei. Ausstattungsseitig sind auf der Rückseite vier 2,5-Gbit-LAN-Ports sowie eine USB-3-Schnittstelle ins Chassis eingelassen. An letzterer können externe Speicher andocken, Drucker bleiben aber leider vor. Mit dem BE65-Doppel (auch BE9300 genannt) lassen sich rund 200 Endgeräte koppeln, weshalb, so der Hersteller, auch im Business-Umfeld eine ansprechwende Figur macht. Sicherheitsseitig ist TP-Links bewährte HomeShield-Funktion mit an Bord sowie der Verschlüsselungsstandard WPA in Version 3. Hier gehts zum kompletten PCtipp-Test.

Kurzfazit: TP-Links BE65 (BE9300) ist ein Spitzenprodukt. Inbetriebnahme und Bedienung sind kinderleicht. Tempo und Reichweite top, so dass Häuser mit Highspeed-WLAN abgedeckt werden. Auch dieses Black-Friday-Angebot kann gefallen.