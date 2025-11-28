Black-Friday-Check
Aktion 11: Mesh-Set TP-Link BE65
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: unter www.interdiscount.ch
Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht
Black-Friday-Check: Mesh-Set TP-Link BE65 (Doppelpack) für Fr. 279.20. Das Triband-Set (6 GHz + 5 GHz + 2,4 GHz), das Anwendern summa summarum ein Bandbreitepeak von rund 9,3 Gbit pro Sekunde zur Verfügung stellt, besteht aus zwei identischen WiFi-7-Routern (inklusive je einer Stromversorgung) und einem Ethernet-Flachbandkabel. Ausserdem liegt noch ein kleines gedrucktes Handbuch zur schnellen Inbetriebnahme des Sets bei. Ausstattungsseitig sind auf der Rückseite vier 2,5-Gbit-LAN-Ports sowie eine USB-3-Schnittstelle ins Chassis eingelassen. An letzterer können externe Speicher andocken, Drucker bleiben aber leider vor. Mit dem BE65-Doppel (auch BE9300 genannt) lassen sich rund 200 Endgeräte koppeln, weshalb, so der Hersteller, auch im Business-Umfeld eine ansprechwende Figur macht. Sicherheitsseitig ist TP-Links bewährte HomeShield-Funktion mit an Bord sowie der Verschlüsselungsstandard WPA in Version 3. Hier gehts zum kompletten PCtipp-Test.
Kurzfazit: TP-Links BE65 (BE9300) ist ein Spitzenprodukt. Inbetriebnahme und Bedienung sind kinderleicht. Tempo und Reichweite top, so dass Häuser mit Highspeed-WLAN abgedeckt werden. Auch dieses Black-Friday-Angebot kann gefallen.
Kommentare