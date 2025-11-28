Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
28. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Black-Friday-Check

Aktion 11: Mesh-Set TP-Link BE65

Interdiscount bietet das Hochleistungs-Mesh-Set BE65 mit einem Rabatt von 70 Franken an.
© (Quelle: PCtipp)

Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.

TP-Link BE65: Das smarte Mesh-Doppel mit Triband-Funktion gibt es mit einem Rabatt von 70 Franken

 © Quelle: TP-Link

Wo: unter www.interdiscount.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Mesh-Set TP-Link BE65 (Doppelpack) für Fr. 279.20. Das Triband-Set (6 GHz + 5 GHz + 2,4 GHz), das Anwendern summa summarum ein Bandbreitepeak von rund 9,3 Gbit pro Sekunde zur Verfügung stellt, besteht aus zwei identischen WiFi-7-Routern (inklusive je einer Stromversorgung) und einem Ethernet-Flachbandkabel. Ausserdem liegt noch ein kleines gedrucktes Handbuch zur schnellen Inbetriebnahme des Sets bei. Ausstattungsseitig sind auf der Rückseite vier 2,5-Gbit-LAN-Ports sowie eine USB-3-Schnittstelle ins Chassis eingelassen. An letzterer können externe Speicher andocken, Drucker bleiben aber leider vor. Mit dem BE65-Doppel (auch BE9300 genannt) lassen sich rund 200 Endgeräte koppeln, weshalb, so der Hersteller, auch im Business-Umfeld eine ansprechwende Figur macht. Sicherheitsseitig ist TP-Links bewährte HomeShield-Funktion mit an Bord sowie der Verschlüsselungsstandard WPA in Version 3. Hier gehts zum kompletten PCtipp-Test.

Kurzfazit: TP-Links BE65 (BE9300) ist ein Spitzenprodukt. Inbetriebnahme und Bedienung sind kinderleicht. Tempo und Reichweite top, so dass Häuser mit Highspeed-WLAN abgedeckt werden. Auch dieses Black-Friday-Angebot kann gefallen. 

Kommentare

Black Friday Flyer-Check Hardware Router
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare