Black-Friday-Check
Aktion 12: Gaming-PC Acer Orion 3000
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Wo: unter www.interdiscount.ch
Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht
Black-Friday-Check: Gaming-PC Acer Predator Orion 3000 für Fr. 1189.95. Mit dem Modell Predator Orion 3000 setzt der Hersteller auf Speed zum günstigen Gamer-Einstiegspreis. Das beginnt mit dem luftgekühlten Core Ultra 7 265F (Zwanzigkernprozessor 8+4, Takt: bis 5,3 GHz), geht weiter mit der verbauten Geforce-RTX-5060-Grafikkarte (8 GB Videospeicher), über einen 32-Gigabyte-Arbeitsspeicher bis hin zum 1024 GB grossen SSD. Design-technisch hübscht Acer seinen «Jäger» mit einem Modding-freundlichen, transparenten Seitenteil auf – inklusive einem Metallgitter, um elektromechanische Strahlung zu reduzieren. Den Fokus hat Acer auf die Luftzirkulation verwendet: So ist der Orion in thermische Zonen aufgeteilt. Die für das Netzteil selbst ist dabei in sich geschlossen, während GPU-, CPU- und Speicherzonen die kühle Ansaugluft auf beide Seiten des Gehäuses ableiten.
Kurzfazit: Ein echtes Leckerli. Die Gesamtkomposition von Design, sowie den verbauten Komponenten bestehend aus Prozessor, Speicher und Grafikkarte geht auf. Der Preis von Fr. 1189.95 ist ebenfalls ein Black-Friday-Anreiz, sich das Starter-Gamer-Modell zuzulegen.
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