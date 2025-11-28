Black-Friday-Check
Aktion 16: Business-Notebook HP ProBook 4 G1i 16 AI PC
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: unter www.brack.ch
Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht
Black-Friday-Check: HP ProBook 4 G1i 16 AI PC für Fr.799.-. Das 16-Zoll-Notebook mit Aluminium-Chassis (Gewicht: ca. 1,8 kg) solls für mobile Business-Profis richten. Und der Businesshengst ist dazu top ausgestattet. Das matte IPS-Display löst mit WUXGA (1920 x 1200, 16:10) auf. Die Helligkeit beträgt 400 Nits und deckt damit den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent ab. Der RAM-Speicher ist 32 GB gross, der Nutzspeicher kommt auf eine Kapazität von 1024 GB. Als Prozessor wird Intels Core Ultra 7 255H (16-Kern-CPU mit max. 5,1 GHz) verwendet. Zudem an Bord sind bei dem Windows-11-Pro-Laptop Wi-Fi 6E, HDMI 2.1, USB 3 (Type-A) und USB Type-C. Als Akkulaufzeit gibt der Hersteller bis zu 15 Stunden an. In der Praxis dürften etwa 10 Stunden, bei einigermassen intensiver Nutzung, übrigbleiben. Spitze!
Kurzfazit: HPs ProBook 4 G1i 16 AI PC bietet viel fürs Geld. Design, Ausstattung, Akkulaufzeit machen den Business-Profi zu einem interessanten Black-Friday-Angebot. Der Brack-Preis passt.
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