Aktion 16: Business-Notebook HP ProBook 4 G1i 16 AI PC

Wo: unter www.brack.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: HP ProBook 4 G1i 16 AI PC für Fr.799.-. Das 16-Zoll-Notebook mit Aluminium-Chassis (Gewicht: ca. 1,8 kg) solls für mobile Business-Profis richten. Und der Businesshengst ist dazu top ausgestattet. Das matte IPS-Display löst mit WUXGA (1920 x 1200, 16:10) auf. Die Helligkeit beträgt 400 Nits und deckt damit den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent ab. Der RAM-Speicher ist 32 GB gross, der Nutzspeicher kommt auf eine Kapazität von 1024 GB. Als Prozessor wird Intels Core Ultra 7 255H (16-Kern-CPU mit max. 5,1 GHz) verwendet. Zudem an Bord sind bei dem Windows-11-Pro-Laptop Wi-Fi 6E, HDMI 2.1, USB 3 (Type-A) und USB Type-C. Als Akkulaufzeit gibt der Hersteller bis zu 15 Stunden an. In der Praxis dürften etwa 10 Stunden, bei einigermassen intensiver Nutzung, übrigbleiben. Spitze!

Kurzfazit: HPs ProBook 4 G1i 16 AI PC bietet viel fürs Geld. Design, Ausstattung, Akkulaufzeit machen den Business-Profi zu einem interessanten Black-Friday-Angebot. Der Brack-Preis passt.