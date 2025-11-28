Black-Friday-Check
Aktion 17: Tastatur Logitech MX Keys S (CH-Layout)
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: unter www.brack.ch
Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht
Black-Friday-Check: Tastatur Logitech MX S (CH-Layout) für Fr. 63.-. Bei Logitechs MX-Keys-S-Tastatur handelt es sich eine Office-Tastatur. Design, Materialqualität und Verarbeitung sind solide. Die Tasten bieten, auch durch die Wölbung und flache Bauweise, ein angenehmes Tippgefühl. Schön: Die zur Tastatur passende Options-Software ermöglicht es, einzelne Tasten neu zu belegen, beleuchtungsspezifische Einstellungen vorzunehmen und die Tastatur für verschiedene Anwendungen zu optimieren. Ausserdem lassen sich damit Funktionen wie die Windows-Task-Ansicht oder Steuerung der Helligkeit zuweisen. Sie bietet eine einfache Umschaltung zwischen bis zu drei Geräten. Die beleuchteten Tasten passen sich der Umgebungshelligkeit an, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
Kurzfazit: Die Logitech MX Keys S ist eine ergonomische Büro-Tastatur. Design und Praxisbetrieb sind die Vorzüge. Der Brack-Black-Friday-Preis überzeugt ebenso.
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