Aktion 17: Tastatur Logitech MX Keys S (CH-Layout)

Wo: unter www.brack.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Tastatur Logitech MX S (CH-Layout) für Fr. 63.-. Bei Logitechs MX-Keys-S-Tastatur handelt es sich eine Office-Tastatur. Design, Materialqualität und Verarbeitung sind solide. Die Tasten bieten, auch durch die Wölbung und flache Bauweise, ein angenehmes Tippgefühl. Schön: Die zur Tastatur passende Options-Software ermöglicht es, einzelne Tasten neu zu belegen, beleuchtungsspezifische Einstellungen vorzunehmen und die Tastatur für verschiedene Anwendungen zu optimieren. Ausserdem lassen sich damit Funktionen wie die Windows-Task-Ansicht oder Steuerung der Helligkeit zuweisen. Sie bietet eine einfache Umschaltung zwischen bis zu drei Geräten. Die beleuchteten Tasten passen sich der Umgebungshelligkeit an, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Kurzfazit: Die Logitech MX Keys S ist eine ergonomische Büro-Tastatur. Design und Praxisbetrieb sind die Vorzüge. Der Brack-Black-Friday-Preis überzeugt ebenso.