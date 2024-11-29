Aktion 18: All-in-One-PC HP 27-cr1757nz

Wo: unter www.interdiscount.ch

Wann: ab sofort, solange Vorrat reicht

Black-Friday-Check: All-in-One-PC HP 27-cr1757nz für Fr. 899.95. Auch bei diesem Black-Friday-Angebot ziehen sich unsere Mundwinkel nach oben. Die Ausstattung kann gefallen: Nebst einer 1024 GB grossen SSD-Datenträger, dem insgesamt 32 GB an Arbeitsspeicher zur Seite stehen, kommt als Recheneinheit der Sechzehnkernprozessor Core Ultra 7 155H (max. Takt: 4,8 GHz) zum Einsatz. Zudem gefallen bei der Ausstattung die ins Chassis integrierte Webcam sowie die Funkbreitbandverbindungen Bluetooth und Wi-Fi 6. Top dafür sind 4 × USB 3.0 und vor allem die verbaute, noch schnellere USB-Type-C-Variante. Das glänzende IPS-Display (27") des Windows-11-Home-Rechners löst mit 1920 × 1080 Pixel auf.

Kurzfazit: Der Preis hat seinen Reiz, vor allem wenn man die gelungen Ausstattung von HPs 27-cr1757nz bedenkt. Wer seinen mittlerweile in die Jahre gekommenen Desktop-PC erneuern will, findet einen interessanten und kompakten All-in-One-PC.