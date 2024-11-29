Black-Friday-Check
Aktion 18: All-in-One-PC HP 27-cr1757nz
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 38 Franken (statt 75 Franken!!). Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 29. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: unter www.interdiscount.ch
Wann: ab sofort, solange Vorrat reicht
Black-Friday-Check: All-in-One-PC HP 27-cr1757nz für Fr. 899.95. Auch bei diesem Black-Friday-Angebot ziehen sich unsere Mundwinkel nach oben. Die Ausstattung kann gefallen: Nebst einer 1024 GB grossen SSD-Datenträger, dem insgesamt 32 GB an Arbeitsspeicher zur Seite stehen, kommt als Recheneinheit der Sechzehnkernprozessor Core Ultra 7 155H (max. Takt: 4,8 GHz) zum Einsatz. Zudem gefallen bei der Ausstattung die ins Chassis integrierte Webcam sowie die Funkbreitbandverbindungen Bluetooth und Wi-Fi 6. Top dafür sind 4 × USB 3.0 und vor allem die verbaute, noch schnellere USB-Type-C-Variante. Das glänzende IPS-Display (27") des Windows-11-Home-Rechners löst mit 1920 × 1080 Pixel auf.
Kurzfazit: Der Preis hat seinen Reiz, vor allem wenn man die gelungen Ausstattung von HPs 27-cr1757nz bedenkt. Wer seinen mittlerweile in die Jahre gekommenen Desktop-PC erneuern will, findet einen interessanten und kompakten All-in-One-PC.
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