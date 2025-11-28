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Daniel Bader
28. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Black-Friday-Check

Aktion 18: Mesh-Set Fritz! Repeater 4200 (2er Pack)

Brack bietet das Mesh-Set Fritz! Repeater 4200 (2er Pack) um 25 Prozent günstiger an.
© (Quelle: PCtipp)

Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.

Das Doppelpack-Mesh-Set Fritz! Repeater 4200 gibt es um 25 Prozent vergünstigt

 © Quelle: Fritz!

Wo: unter www.brack.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Fritz! WLAN-Repeater Mesh-Set 4200 (2er-Pack) für Fr. 224.-. Das Fritz! Repeater-Mesh-Set-4200 besteht aus zwei identischen Wi-Fi-6-Repeatern. Ihre Aufgabe: Die Reichweite in einem WLAN-Netzwerk signifikant zu erhöhen. Kombinieren lässt sich das Gerät etwa mit einem Fritzbox-Modemrouter eben für den Aufbau eines leistungsfähiges Mesh-Netzwerks. Selbstverständlich kann aber auch mit anderen Netzwerken die Reichweite erhöht werden. Gefunkt wird mit bis zu 4200 Mbit/s und zwar im Triband-Modus (5 GHz mit 2400 Mbit/s und 1200 Mbit/s, 2,4 GHz mit maximal 600 Mbit/s). Rückseitig warten die Geräte mit 2 Gbit-LAN-Ports auf, um auch Bandbreiten-intensive Geräte respektive Applikationen bedienen zu können. Schön: Der Hersteller gibt ab Kaufdatum eine fünfjährige Garantie auf die Geräte.

Kurzfazit: Das flotte 4200er-Doppel des Netzwerk-Experten Fritz! ist ein sehr gute Wahl, die Reichweite im Netzwerk zu erhöhen. Auch der brack-Rabatt von 25 Prozent reiht sih hier inas Top-Angebot nahtlos ein.

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Black Friday Flyer-Check Netzwerk FRITZ! Windows & PC
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