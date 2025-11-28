Aktion 18: Mesh-Set Fritz! Repeater 4200 (2er Pack)

Wo: unter www.brack.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Fritz! WLAN-Repeater Mesh-Set 4200 (2er-Pack) für Fr. 224.-. Das Fritz! Repeater-Mesh-Set-4200 besteht aus zwei identischen Wi-Fi-6-Repeatern. Ihre Aufgabe: Die Reichweite in einem WLAN-Netzwerk signifikant zu erhöhen. Kombinieren lässt sich das Gerät etwa mit einem Fritzbox-Modemrouter eben für den Aufbau eines leistungsfähiges Mesh-Netzwerks. Selbstverständlich kann aber auch mit anderen Netzwerken die Reichweite erhöht werden. Gefunkt wird mit bis zu 4200 Mbit/s und zwar im Triband-Modus (5 GHz mit 2400 Mbit/s und 1200 Mbit/s, 2,4 GHz mit maximal 600 Mbit/s). Rückseitig warten die Geräte mit 2 Gbit-LAN-Ports auf, um auch Bandbreiten-intensive Geräte respektive Applikationen bedienen zu können. Schön: Der Hersteller gibt ab Kaufdatum eine fünfjährige Garantie auf die Geräte.

Kurzfazit: Das flotte 4200er-Doppel des Netzwerk-Experten Fritz! ist ein sehr gute Wahl, die Reichweite im Netzwerk zu erhöhen. Auch der brack-Rabatt von 25 Prozent reiht sih hier inas Top-Angebot nahtlos ein.