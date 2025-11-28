Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
28. Nov 2025
Lesedauer 3 Min.

Black-Friday-Check

Aktion 20: Microsoft Surface Pro Business

Brack bietet das Microsoft Surface Pro in der Business-Edition für Fr. 1199.- an.
© (Quelle: PCtipp)

Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.

Microsofts Surface Pro Business gibt es für einen Rabatt von 22 Prozent

 © Quelle: Microsoft

Wo: unter www.brack.ch 

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Microsoft Surface Pro 11 For Business (13 Zoll) für Fr. 1199.-. Zuerst zum Gehäuse des Microsoft-Convertibles: Es ist aus Magnesium gefertigt und 9,3 Millimeter dünn. Das Tablet alleine wiegt 893 Gramm. Das Modell kommt gleich mit zwei Tunderbolt-4-Ports (USB-Typ-C-Anschluss). Zudem gibt es den magnetischen Surface-Connect-Dockinganschluss für die optional erhältliche Tastatur. Die Verarbeitung des Business-Modells ist auf dem hervorragenden Niveau. Die Ecken sind einen Touch elegant abgerundet. Apropos «Touch»: Der 13 Zoll (Diagonale: 31,2 cm) grosse berührungsempfindliche Bildschirm löst mit 2880 x 1920 Bildpunkten sehr hoch auf. Auf der Vorderseite ist eine 12-Mpx-Kamera verbaut, auf der Rückseite hat Microsoft dem Modell eine 10 Mpx grosse Kamera (1920 x 1080) spendiert. Aufstellen lässt sich das Surface Pro (wie bisher) mit Hilfe seines auf der Rückseite angebrachten Ständers. Das Windows-11-Pro-Modell ist mit einem 512 GB grossen SSD-Datenträger, 16 GB an Arbeitsspeicher und Core-Ultra-5-236V-Prozessor (Takt: 4,7 GHz) ausgestattet. Auf eine separate Grafikkarte wird verzichtet. Stattdessen vertraut Microsoft auf die in der CPU integrierte Arc-3D-Einheit. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 14 Stunden angebenen.

Kurzfazit: Mit dem Surface Pro gelingt Microsoft eine gute Convertible-Mischung. Auf gewohnt hohem Niveau ist die Verarbeitung und Haptik. Der Black-Friday-Preis ist top.

Kommentare

Black Friday Flyer-Check Convertible Microsoft Surface
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare