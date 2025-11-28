Black-Friday-Check
Aktion 20: Microsoft Surface Pro Business
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Wo: unter www.brack.ch
Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht
Black-Friday-Check: Microsoft Surface Pro 11 For Business (13 Zoll) für Fr. 1199.-. Zuerst zum Gehäuse des Microsoft-Convertibles: Es ist aus Magnesium gefertigt und 9,3 Millimeter dünn. Das Tablet alleine wiegt 893 Gramm. Das Modell kommt gleich mit zwei Tunderbolt-4-Ports (USB-Typ-C-Anschluss). Zudem gibt es den magnetischen Surface-Connect-Dockinganschluss für die optional erhältliche Tastatur. Die Verarbeitung des Business-Modells ist auf dem hervorragenden Niveau. Die Ecken sind einen Touch elegant abgerundet. Apropos «Touch»: Der 13 Zoll (Diagonale: 31,2 cm) grosse berührungsempfindliche Bildschirm löst mit 2880 x 1920 Bildpunkten sehr hoch auf. Auf der Vorderseite ist eine 12-Mpx-Kamera verbaut, auf der Rückseite hat Microsoft dem Modell eine 10 Mpx grosse Kamera (1920 x 1080) spendiert. Aufstellen lässt sich das Surface Pro (wie bisher) mit Hilfe seines auf der Rückseite angebrachten Ständers. Das Windows-11-Pro-Modell ist mit einem 512 GB grossen SSD-Datenträger, 16 GB an Arbeitsspeicher und Core-Ultra-5-236V-Prozessor (Takt: 4,7 GHz) ausgestattet. Auf eine separate Grafikkarte wird verzichtet. Stattdessen vertraut Microsoft auf die in der CPU integrierte Arc-3D-Einheit. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 14 Stunden angebenen.
Kurzfazit: Mit dem Surface Pro gelingt Microsoft eine gute Convertible-Mischung. Auf gewohnt hohem Niveau ist die Verarbeitung und Haptik. Der Black-Friday-Preis ist top.
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