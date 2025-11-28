Aktion 4: Smart-TV Samsung QE55S92FAE

Wo: unter www.digitec.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Smart-TV Samsung QE55S92FAE für Fr. 979.-. Samsungs Smart-TV QE55S92FAE (Produktionsjahr: 2025) bietet dank OLED-Technologie «lebensnahe Farben und herausragende Kontrastwerte mit feinen Details». Das können wir aufgrund unsere vielen Tests mit Samsung-TVs unterstreichen. Als Software kommt das eigene Betriebssystems Tizen (gesprochen: «Teisen») zum Einsatz. Die Bedienung von Tizen geht flott von der Hand. Ruckler, Hänger oder Warteschleifen sind dem 55-Zoll-Modell fremd. Für den Sound zeichnet das Feature «OTS» Lite: Das Kürzel, das für Object Tracking Sound steht, heisst übersetzt soviel wie «Sound, der den Bewegungen des Objekts im Bild folgt». Der nötige «Wumms» wird 5.1-Dolby-Surround erzeugt. Zur Ausstattung: Samsung bringt 4 HDMI-Ports sowie zwei USB-Ports unter. Auch Gamer kommen auf ihre Kosten, da der Hersteller seine HDMI-Schnittstellen fürs 144-Hz-Gaming aufpoliert.

Kurzfazit: Aufgrund des raffinierten Designs und der Bildqualität überzeugt der Samsung QE55S92FAE von innen wie aussen. Ein Digitec-Black-Friday-Aufsteller.