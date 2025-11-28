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Daniel Bader
28. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Black-Friday-Check

Aktion 4: Smart-TV Samsung QE55S92FAE

Digitec bietet den Smart-TV Samsung QE55S92FAE mit einem Rabatt von rund 250 Franken an.
© (Quelle: PCtipp)

Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.

Samsung QE55S92FAE: Den Smart-TV gibt es mit einem Rabatt von 250 Franken

 © Quelle: Samsung

Wo: unter www.digitec.ch 

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Smart-TV Samsung QE55S92FAE für Fr. 979.-. Samsungs Smart-TV QE55S92FAE (Produktionsjahr: 2025) bietet dank OLED-Technologie «lebensnahe Farben und herausragende Kontrastwerte mit feinen Details». Das können wir aufgrund unsere vielen Tests mit Samsung-TVs unterstreichen. Als Software kommt das eigene Betriebssystems Tizen (gesprochen: «Teisen») zum Einsatz. Die Bedienung von Tizen geht flott von der Hand. Ruckler, Hänger oder Warteschleifen sind dem 55-Zoll-Modell fremd. Für den Sound zeichnet das Feature «OTS» Lite: Das Kürzel, das für Object Tracking Sound steht, heisst übersetzt soviel wie «Sound, der den Bewegungen des Objekts im Bild folgt». Der nötige «Wumms» wird 5.1-Dolby-Surround erzeugt. Zur Ausstattung: Samsung bringt 4 HDMI-Ports sowie zwei USB-Ports unter. Auch Gamer kommen auf ihre Kosten, da der Hersteller seine HDMI-Schnittstellen fürs 144-Hz-Gaming aufpoliert.

Kurzfazit: Aufgrund des raffinierten Designs und der Bildqualität überzeugt der Samsung QE55S92FAE von innen wie aussen. Ein Digitec-Black-Friday-Aufsteller.

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Black Friday Fernseher Flyer-Check Hardware Samsung
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