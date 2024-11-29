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Claudia Maag
29. Nov 2024
Lesedauer 2 Min.

Preisalarm

Aktion 6: Halbtax-Abo zum halben Preis

Bei Interdiscount gibts das Halbtax-Abonnement zum halben Preis - für Erwachsene und Jugendliche. Das Angebot gilt für Neukunden.
© (Quelle: Interdiscount)

Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 38 Franken (statt 75 Franken!!). Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 29. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.

Was: Halbtax-Abonnement zum halben Preis

Wo: unter interdiscount.ch oder in den Filialen

Wann: ab sofort, solange Vorrat (Aktion gültig bis 2.12.2024)

Preis: Halbtax Erwachsene: Fr. 95.- (statt Fr 190.-) / Halbtax Jugend: Fr. 60.- (statt Fr. 120.-)

Hinweis: Das Angebot gilt nur für Neukunden! Als Neukunde gilt, wer zum Zeitpunkt der Gültigkeit des neuen Halbtax kein gültiges Halbtax besitzt. Pro Kunde max. 6 Stück.

Bei Interdiscount kann man den Wertschein zum halben Preis kaufen

 © Quelle: Interdiscount

Black-Friday-Check: SBB Halbtax zum halben Preis für Erwachsene und Jugendliche: Auch dieses Jahr bietet Interdiscount wieder sein Halbtax zum halben. Erneut spannt der Onlinehändler mit einer Vertreterin des öffentlichen Verkehrs zusammen. Der Coupon-Code «Halbtax Erwachsene» berechtigt zum Bezug eines Halbtax Erwachsene (Erstkauf) im Wert von Fr. 95.- statt Fr. 190.-. Der des «Halbtax Jugend» (ab dem 16. bis vor den 25. Geburtstag) berechtigt zu einem Halbtax Jugend (Erstkauf) im Wert von Fr. 60 statt Fr. 120.-. Der Rail Check kann bis zum 20.12.2024 an einer bedienten Verkaufsstelle des Öffentlichen Verkehrs in der Schweiz eingelöst werden.

Kurzfazit: Alle Jahre wieder - das Black-Friday-Angebot von Interdiscount ist eine Top-Gelegenheit, um auf öffentliche Verkehrsmittel (Bahn, Bus und Schiff, teilweise auch Seilbahn) umzusteigen. Ein sehr interessantes Angebot.

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Preisalarm Interdiscount Black Friday
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