Aktion 6: Halbtax-Abo zum halben Preis

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Was: Halbtax-Abonnement zum halben Preis

Wo: unter interdiscount.ch oder in den Filialen

Wann: ab sofort, solange Vorrat (Aktion gültig bis 2.12.2024)

Preis: Halbtax Erwachsene: Fr. 95.- (statt Fr 190.-) / Halbtax Jugend: Fr. 60.- (statt Fr. 120.-)

Hinweis: Das Angebot gilt nur für Neukunden! Als Neukunde gilt, wer zum Zeitpunkt der Gültigkeit des neuen Halbtax kein gültiges Halbtax besitzt. Pro Kunde max. 6 Stück.