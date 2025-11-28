Aktion 6: Smartphone Samsung Galaxy A56 5G

Wo: unter www.digitec.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Smartphone Samsung A56 5G für Fr. 299.–. Samsungs neues 5G-Mittelklasse-Handy macht Nägel mit Köpfen – und zwar von Anfang an: Der Hersteller bietet Käufern bis zu sechs Jahre lang Android- sowie Sicherheits-Updates – ein Novum. Gut gefallen kann zudem das wasserdichte und staubsichere Gehäuse nach IP67-Norm. Mit der Akkukapazität von 5000 mAh hat das Android-Handy einen grossen Stromspender. Zwar hat das Mittelklasse-Handy einen USB-C-Port. Innen drin kommt das Modell mit einem 256 GB grossen Nutzspeicher, der hauseigenen Prozessorentwicklung Exynos 1580, einem Achtkernprozessor und 8 GB Arbeitsspeicher. Displayseitig (Auflösung: 2380 × 1080 Pixel) ist das Gerät mit einem OLED-Bildschirm und einer Gamer-freundlichen Wiederholrate von 120 Hz ausgestattet. Im A54 5G gibts es eine rückwärtige Dreifachkamera mit einer 48-Megapixel-Hauptlinse sowie Weitwinkel und Makro. Hier kann vor allem die optische Bildstabilisierung gefallen.

Kurzfazit: Samsung Galaxy A56 5G kann als Mittelklassemodell gefallen: günstig wird es dank der Black-Friday-Woche. Für Fr. 299.- ist der Digitec-Preis nicht zu toppen. Das Handy ist fair in der Ausstattung, stark in der Verarbeitung. Auch der üppige Support und die Robustheit sind eine feine Visitenkarte.