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Daniel Bader
28. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Black-Friday-Check

Aktion 6: Smartphone Samsung Galaxy A56 5G

Digitec bietet das Smartphone Samsung Galaxy A56 5G mit einem Rabatt von 130 Franken günstiger an. Der PCtipp-Black-Friday-Check.
© (Quelle: PCtipp)

Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!). Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle und unabhängige Arbeit.

Samsung Galaxy A56 5G: starkes Mittelklasse-Smartphone für knapp 300 Franken

 © Quelle: Samsung

Wo: unter www.digitec.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Smartphone Samsung A56 5G für Fr. 299.–. Samsungs neues 5G-Mittelklasse-Handy macht Nägel mit Köpfen – und zwar von Anfang an: Der Hersteller bietet Käufern bis zu sechs Jahre lang Android- sowie Sicherheits-Updates – ein Novum. Gut gefallen kann zudem das wasserdichte und staubsichere Gehäuse nach IP67-Norm. Mit der Akkukapazität von 5000 mAh hat das Android-Handy einen grossen Stromspender. Zwar hat das Mittelklasse-Handy einen USB-C-Port. Innen drin kommt das Modell mit einem 256 GB grossen Nutzspeicher, der hauseigenen Prozessorentwicklung Exynos 1580, einem Achtkernprozessor und 8 GB Arbeitsspeicher. Displayseitig (Auflösung: 2380 × 1080 Pixel) ist das Gerät mit einem OLED-Bildschirm und einer Gamer-freundlichen Wiederholrate von 120 Hz ausgestattet. Im A54 5G gibts es eine rückwärtige Dreifachkamera mit einer 48-Megapixel-Hauptlinse sowie Weitwinkel und Makro. Hier kann vor allem die optische Bildstabilisierung gefallen.

Kurzfazit: Samsung Galaxy A56 5G kann als Mittelklassemodell gefallen: günstig wird es dank der Black-Friday-Woche. Für Fr. 299.- ist der Digitec-Preis nicht zu toppen. Das Handy ist fair in der Ausstattung, stark in der Verarbeitung. Auch der üppige Support und die Robustheit sind eine feine Visitenkarte.     

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Black Friday Flyer-Check Hardware Smartphones Samsung
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