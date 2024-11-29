Black-Friday-Check
Aktion 7: Gaming-PC Medion Erazer Bandit P20
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 38 Franken (statt 75 Franken!!). Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 29. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: unter www.mediamarkt.ch
Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht
Black-Friday-Check: Gaming-PC Medion Erazer Bandit P20 für Fr. 1199.-. Was Käufer für den Preis bekommen, kann sich wahrlich sehen lassen: Beim Gaming-Mittelklasse-PC im Mini-Format (22 x 34 x 40 cm, B x H x T) ist fürs Tempo der Core-i7-14700F-Prozessor, insgesamt 32 GB an Arbeitsspeicher sowie eine 1024 GB grosse SSD verantwortlich. Das geht in Ordnung, bedenkt man den günstigen Black-Friday-Preis. Zudem kann ja auch noch (preisgünstig) Speicher aufgestockt werden, falls Bedarf besteht. Um Spiele bis Full-HD Gamer-tauglich (also mit 60 Bildern pro Sekunde oder höher) zu beschleunigen und auch realitätsnahe Detailtiefen zu ermöglichen, hat Medion eine Grafikkarte vom Typ GeForce RTX4060 mit 8 GB an eigenem Video-RAM in den Tower verbaut. Um USB-Peripherie anzudocken, sind insgesamt vier USB-3.2-Ports sowie eine USB-C-Variante integriert.
Kurzfazit: Medions Erazer Bandit P20 ist ein Gaming-PC für Sparfüchse. Der MediaMarkt-Spagat aus Tempo, Ausstattung, Ergonomie und Black-Friday-Preis geht auf.
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