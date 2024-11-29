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Daniel Bader
29. Nov 2024
Lesedauer 2 Min.

Black-Friday-Check

Aktion 7: Gaming-PC Medion Erazer Bandit P20

Media Markt bietet den Gaming-PC Medion Erazer P10 um Fr. 444.- günstiger für neu Fr. 555.-an. Der PCtipp-Black-Friday-Check.
© (Quelle: PCtipp)

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Medion Bandit P20: Den Gamer-PC gibts bei Media Markt für Fr. 1199.-

 © Quelle: Medion

Wo: unter www.mediamarkt.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Gaming-PC Medion Erazer Bandit P20 für Fr. 1199.-. Was Käufer für den Preis bekommen, kann sich wahrlich sehen lassen: Beim Gaming-Mittelklasse-PC im Mini-Format (22 x 34 x 40 cm, B x H x T) ist fürs Tempo der Core-i7-14700F-Prozessor, insgesamt 32 GB an Arbeitsspeicher sowie eine 1024 GB grosse SSD verantwortlich. Das geht in Ordnung, bedenkt man den günstigen Black-Friday-Preis. Zudem kann ja auch noch (preisgünstig) Speicher aufgestockt werden, falls Bedarf besteht. Um Spiele bis Full-HD Gamer-tauglich (also mit 60 Bildern pro Sekunde oder höher) zu beschleunigen und auch realitätsnahe Detailtiefen zu ermöglichen, hat Medion eine Grafikkarte vom Typ GeForce RTX4060 mit 8 GB an eigenem Video-RAM in den Tower verbaut. Um USB-Peripherie anzudocken, sind insgesamt vier USB-3.2-Ports sowie eine USB-C-Variante integriert.

Kurzfazit: Medions Erazer Bandit P20 ist ein Gaming-PC für Sparfüchse. Der MediaMarkt-Spagat aus Tempo, Ausstattung, Ergonomie und Black-Friday-Preis geht auf.

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