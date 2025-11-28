Aktion 7: Multifunktionsgerät Epson Ecotank ET-3950

Black-Friday-Check: Epson EcoTank ET-3950 für Fr. 249.- (Cash-Back-Aktion von Fr. 60.- bereits abgezogen). Das kompakt gebaute 3-in-1-Gerät (38 × 35 × 24 cm, B × T × H) ist Drucker, Scanner und Kopierer, ein integriertes Faxgerät fehlt. Das Modell ist dennoch sehr gut fürs gehobene Homeoffice aufgestellt: Die automatische Duplexeinheit für den Druck doppelseitiger Dokumente (also mit bedruckter Vorder- und Rückseite) ist genauso vorhanden wie die ADF-Einheit, welche insgesamt 30 Blatt aufnehmen kann. Komplettiert wird die Ausstattung mit einem LAN- und rückseitigen USB-Port. Um auch kabellos mit dem MFG zu arbeiten, hat Hersteller Epson zusätzlich WLAN verbaut. Autark bedienen lässt sich der EcoTank ET-3950 mit seinem farbigen, 6,1 cm grossen Farb-LC-Display und Softbuttons, die rechts vom Bildschirm liegen. Wer den Drucker über sein Smartphone in Betrieb nehmen will, kann dies genauso elegant per Smart-Panel-App des Herstellers erledigen. Nach der Installation lässt sich dann per Handy drucken oder auch scannen. Zum Tintenverbrauch: Der Hersteller liefert zum Gerät schwarze und farbige Tinten. Die Druckosten kommen auf einen Seitenpreis von ca. 0,3 Rappen für eine schwarzweisse A4-Seite. Für die entsprechende farbige Seite werden genauso tiefpreisverdächtige 0,4 Rappen fällig. Günstig!

Kurzfazit: Epsons EcoTank ET-3950 ist ein aktuelles Tinten-Multifunktionsgerät. Und mit dem Black-Friday-Preis von Digitec und Cash-Back-Aktion von Epson lässt sich sogar gleich doppelt sparen. Das MFG bietet einen präzisen Office-Druck, unglaublich tiefe Verbrauchskosten sowie eine gelungene Ausstattung.