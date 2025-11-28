Black-Friday-Check
Aktion 7: Multifunktionsgerät Epson Ecotank ET-3950
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!). Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: unter www.digitec.ch
Wann: ab sofort, solange Vorrat reicht
Black-Friday-Check: Epson EcoTank ET-3950 für Fr. 249.- (Cash-Back-Aktion von Fr. 60.- bereits abgezogen). Das kompakt gebaute 3-in-1-Gerät (38 × 35 × 24 cm, B × T × H) ist Drucker, Scanner und Kopierer, ein integriertes Faxgerät fehlt. Das Modell ist dennoch sehr gut fürs gehobene Homeoffice aufgestellt: Die automatische Duplexeinheit für den Druck doppelseitiger Dokumente (also mit bedruckter Vorder- und Rückseite) ist genauso vorhanden wie die ADF-Einheit, welche insgesamt 30 Blatt aufnehmen kann. Komplettiert wird die Ausstattung mit einem LAN- und rückseitigen USB-Port. Um auch kabellos mit dem MFG zu arbeiten, hat Hersteller Epson zusätzlich WLAN verbaut. Autark bedienen lässt sich der EcoTank ET-3950 mit seinem farbigen, 6,1 cm grossen Farb-LC-Display und Softbuttons, die rechts vom Bildschirm liegen. Wer den Drucker über sein Smartphone in Betrieb nehmen will, kann dies genauso elegant per Smart-Panel-App des Herstellers erledigen. Nach der Installation lässt sich dann per Handy drucken oder auch scannen. Zum Tintenverbrauch: Der Hersteller liefert zum Gerät schwarze und farbige Tinten. Die Druckosten kommen auf einen Seitenpreis von ca. 0,3 Rappen für eine schwarzweisse A4-Seite. Für die entsprechende farbige Seite werden genauso tiefpreisverdächtige 0,4 Rappen fällig. Günstig!
Kurzfazit: Epsons EcoTank ET-3950 ist ein aktuelles Tinten-Multifunktionsgerät. Und mit dem Black-Friday-Preis von Digitec und Cash-Back-Aktion von Epson lässt sich sogar gleich doppelt sparen. Das MFG bietet einen präzisen Office-Druck, unglaublich tiefe Verbrauchskosten sowie eine gelungene Ausstattung.
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