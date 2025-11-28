Black-Friday-Check
Aktion 8: Apple iPad Air 11 2025 (M3)
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!). Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: unter www.digitec.ch
Wann: ab sofort, solange Vorrat reicht
Black-Friday-Check: Aple iPad 11 Air 2025 (M3) für Fr. 469.-. Das aktuelle Air-Modell mit Liquid-Retina-Display (IPS) verfügt über eine Bilddiagonale von 11 Zoll (2360 x 1640 Pixel). Es verfügt über den hauseigenen M3-Chip, schnelles WiFi 6, eine 12-Mpx-Stage-(Ultraweitwinkel-)Frontkamera mit Folgemodus und mehr. Die Akkulaufzeit beträgt maximal 10 Stunden. In der Praxis bleiben davon meist rund 7 bis 8 Stunden übrig. Es ist sowohl für Studenten als auch Content Creators, die an einem Projekt arbeiten, geeignet. Nebst USB-C-Anschluss sind zusätzliche Pluspunkte die Kompatibilität mit dem Apple Pencil Pro und dem Magic Keyboard (separat erhältlich). Wer gerne Skizzen mit dem Apple Pencil auf iPads macht: Sie können mit iPadOS 18 per Drag & Drop Inhalte zwischen den Geräten hin- und herbewegen. Und das alles zu einem für Apple relativ günstigen Preis.
Kurzfazit: Digitec bietet ein hochwertiges Apple-iPad-Air-WiFi-Modell» an. Der Black-Friday-Preis geht in Ordnung Eine Versuchung für alle Apple-Fans.
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