Aktion 8: Apple iPad Air 11 2025 (M3)

Black-Friday-Check: Aple iPad 11 Air 2025 (M3) für Fr. 469.-. Das aktuelle Air-Modell mit Liquid-Retina-Display (IPS) verfügt über eine Bilddiagonale von 11 Zoll (2360 x 1640 Pixel). Es verfügt über den hauseigenen M3-Chip, schnelles WiFi 6, eine 12-Mpx-Stage-(Ultraweitwinkel-)Frontkamera mit Folgemodus und mehr. Die Akkulaufzeit beträgt maximal 10 Stunden. In der Praxis bleiben davon meist rund 7 bis 8 Stunden übrig. Es ist sowohl für Studenten als auch Content Creators, die an einem Projekt arbeiten, geeignet. Nebst USB-C-Anschluss sind zusätzliche Pluspunkte die Kompatibilität mit dem Apple Pencil Pro und dem Magic Keyboard (separat erhältlich). Wer gerne Skizzen mit dem Apple Pencil auf iPads macht: Sie können mit iPadOS 18 per Drag & Drop Inhalte zwischen den Geräten hin- und herbewegen. Und das alles zu einem für Apple relativ günstigen Preis.

Kurzfazit: Digitec bietet ein hochwertiges Apple-iPad-Air-WiFi-Modell» an. Der Black-Friday-Preis geht in Ordnung Eine Versuchung für alle Apple-Fans.