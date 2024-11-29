Aktion 9: Gaming-Notebook Asus ROG Strix G18

Wo: unter www.digitec.ch

Wann: ab sofort, solange de Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Gaming-Notebook Asus ROG Strix G18 für Fr. 1649.-. Für diese Investition bekommen Käufer einen mobilen, vor allem aber preiswerten 18 Zoll (!) grossen Gaming-Unterbau mit sogenannter WQXGA-Auflösung. Als Prozessor verbaut der Hersteller einen Intel Core i9 14900HX (max. 5,8 GHz), der 14ten Generation. Der GPU steht dabei Nvidias RTX 4070 (8 GB Video-RAM) zur Seite. Beides wird luftgekühlt. Die Auflösung des LED-Backlight-Displays mit IPS-Technologie und einer Bildwiederholfrequenz von spielfreundlichen 240 Hz beträgt 2560 × 1600 Pixel (Seitenverhältnis: 16:10). Flankiert werden CPU und Grafikeinheit von insgesamt 32 GB an Arbeitsspeicher sowie dem 1024 GB grossen SSD-Systemdatenträger. Das ist das Mindestmass. Bezüglich Anschlüssen fährt Asus dafür dick auf: Von Wi-Fi 6E über Bluetooth bis hin zu Gigabit-Ethernet, Thunderbolt, USB-C und 2 × USB 3.2 (Typ A) ist alles dabei.

Kurzfazit: ein starkes Angebot von Digitec. Das Gaming-Notebook Asus ROG Strix G18 wendet sich an die Gamer-Mittelklasse. Punkto Black-Friday-Preis spielt es aber ganz weit vorne mit.