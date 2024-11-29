Black-Friday-Check
Aktion 9: Gaming-Notebook Asus ROG Strix G18
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 38 Franken (!!). Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 29. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: unter www.digitec.ch
Wann: ab sofort, solange de Vorrat reicht
Black-Friday-Check: Gaming-Notebook Asus ROG Strix G18 für Fr. 1649.-. Für diese Investition bekommen Käufer einen mobilen, vor allem aber preiswerten 18 Zoll (!) grossen Gaming-Unterbau mit sogenannter WQXGA-Auflösung. Als Prozessor verbaut der Hersteller einen Intel Core i9 14900HX (max. 5,8 GHz), der 14ten Generation. Der GPU steht dabei Nvidias RTX 4070 (8 GB Video-RAM) zur Seite. Beides wird luftgekühlt. Die Auflösung des LED-Backlight-Displays mit IPS-Technologie und einer Bildwiederholfrequenz von spielfreundlichen 240 Hz beträgt 2560 × 1600 Pixel (Seitenverhältnis: 16:10). Flankiert werden CPU und Grafikeinheit von insgesamt 32 GB an Arbeitsspeicher sowie dem 1024 GB grossen SSD-Systemdatenträger. Das ist das Mindestmass. Bezüglich Anschlüssen fährt Asus dafür dick auf: Von Wi-Fi 6E über Bluetooth bis hin zu Gigabit-Ethernet, Thunderbolt, USB-C und 2 × USB 3.2 (Typ A) ist alles dabei.
Kurzfazit: ein starkes Angebot von Digitec. Das Gaming-Notebook Asus ROG Strix G18 wendet sich an die Gamer-Mittelklasse. Punkto Black-Friday-Preis spielt es aber ganz weit vorne mit.
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