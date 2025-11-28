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Daniel Bader
28. Nov 2025
Lesedauer 3 Min.

Black-Friday-Check

Aktion 9: Smart-TV Samsung QE55QN90F

Digitec bietet den Smart-TV Samsung QE55QN90F mit einem Rabatt von rund 350 Franken an.
© (Quelle: PCtipp)

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Samsung QE55QN90F: Den Smart-TV gibt es mit einem Rabatt von 350 Franken

 © Quelle: Samsung

Wo: unter www.digitec.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Smart-TV Samsung QE55QN90F für Fr. 999.-. Den 2025er-QLED (Premium-Mini-LED-TV) positioniert der Hersteller im hohen (!) Mittelklassesegment. Punkto Display geht sogar noch mehr: Beim rahmenlosen Design handelt es sich nämlich um einen ultradünnen Millimeterrahmen. Aber auch innen drinnen spielt die Musik, und das gleich zweifach: Zum einen integriert der Samsung-TV die QLED-Technologie (Quantum Dots = Folie mit Nanopartikeln). Das ist eine dünne Schicht direkt hinter dem Panel, aber noch vor den Mini-LEDs, die das Farbspektrum aufweitet. Damit sollen hohe Helligkeitswerte, lebensnahe Farben möglich sein. Und zweitens sorgen eben die genannten Mini-LEDs für eine deutliche Bildverbesserung, da sie den Kontrast wie auch tiefe Schwarz- und reine Weisstöne erzeugen können. Technisch umgesetzt wird das durch eine präzise Ansteuerung der einzelnen Mini-LED-Dimming-Zonen (Full Array Mini LEDs). Als Software kommt das eigene Betriebssystems Tizen (gesprochen: «Teisen») zum Einsatz. Und auch der Smart Hub ist beim 55 Zöller (138 cm) an Bord. Für den Sound ist das Feature «OTS+» dabei: Das Kürzel, das für Object Tracking Sound steht, heisst übersetzt so viel wie «Sound, der den Bewegungen des Objekts im Bild folgt». Samsung integriert Stereosound (4.2.2-Kanal-System, 60 Watt) in den Smart-TV. Zur Ausstattung: Samsung bringt im Gehäuse 4 HDMI-2.1-Ports (4K@120 Hz) sowie zwei USB-Ports unter. Daneben sind auch Wi-Fi 5 respektive Bluetooth verbaut.

Kurzfazit: Bildqualität, Verarbeitung und Ausstattung sind bei Samsungs QE55QN90F grosse Pluspunkte. Auch der Black-Friday-Digitec-Tiefpreis reiht sich hier positiv mit ein.

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Black Friday Fernseher Flyer-Check Hardware Samsung
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