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Patrick Hediger
11. Dez 2024
Lesedauer 2 Min.

PCtipp-Adventskalender 2024

Am 11. Dezember FRITZ!Box 6850 5G gewinnen

Im Adventskalender 2024 verlost PCtipp auch dieses Jahr wieder tolle Preise. Dazu gehört die FRITZ!Box 6850 5G von AVM.
© (Quelle: PCtipp)
ZUM ADVENTSKALENDER

FRITZ!Box 6850 5G für Gigabit-Geschwindigkeit über Mobilfunk

Blitzschnell surfen und streamen an Ihrem Mobilfunk-Anschluss – mit der FRITZ!Box 6850 5G. Jetzt erreichen Sie kabellos Gigabit-Geschwindigkeiten mit dem neuesten Mobilfunkstandard 5G. Dabei hilft die FRITZ!Box mit praktischen Tools bei der optimalen Ausrichtung und bietet den gesamten FRITZ!-Komfort für Ihr Heimnetz. Die integrierte DECT-Basis sorgt mit bis zu sechs Schnurlostelefonen für Telefonie-Genuss und unterstützt Telefonie über VoLTE/VoNR mit der Rufnummer Ihrer SIM-Karte.

Highspeed mit 5G

Die FRITZ!Box 6850 5G versorgt Ihr Heimnetz mit Highspeed-Internet nach dem neuesten Mobilfunkstandard 5G. Schnellste Downloads und verzögerungsfreier Streaming-Spass sind jetzt kabellos möglich. Verwenden Sie Ihre FRITZ!Box 6850 5G als Tor ins Internet auf Wunsch an mehreren Standorten, zum Beispiel zu Hause, im Büro oder in der Ferienwohnung.

Für alle Mobilfunknetze ist die FRITZ!Box 6850 5G zukunftssicher ausgestattet. Sie unterstützt neben 5G und LTE auch UMTS/HSPA+.

WLAN Mesh mit FRITZ!

Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt die FRITZ!Box 6850 5G auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte.

Mit Mesh geniessen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.

Mehr Informationen zur FRITZ!Box 6850 5G

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