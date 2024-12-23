Am 23. Dezember Maus, Tastatur, Netzteil und Rasierer gewinnen

FOCUS GX-750, 80+ Gold

Die Focus Reihe ist mit 80 PLUS Gold zertifiziert & verspricht einen Wirkungsgrad von 90% bei einer Betriebs-Auslastung von 50%. Nur Kompatibel mit einer 3080er Grafikkarte. Das 750 Watt Netzteil von Seasonic eignet sich optimal für leistungsstarke Gaming-Computer. High-End Computerspiele laufen mit der passenden Hardware flüssig und genau - ohne Überhitzung. Die Rückwand und die Leiterplatte sind mit einer Kupferplatte miteinander verbinden. So wird auf unnötige Kabel verzichtet und die Qualität der Ausgangsleistung wird verbessert.

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Logitech Ergo S

MX Ergo S, der bisher fortschrittlichste kabellose ergonomische Trackball von Logitech, mit 20° Neigungswinkel und 6 anpassbaren Tasten – jetzt mit leiseren Klicks und Schnellladung über USB-C (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten). Dank Daumensteuerung können Sie präzise und mühelos trainieren, während Ihre Hand auf dem geschwungenen ergonomischen Design mit weichem Gummigriff vollständig gestützt bleibt – ideal für mittelgrosse bis grosse Hände. Wechseln Sie durch Drücken der DPI-Taste zwischen Geschwindigkeit und hochpräziser Abtastung.

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Logitech Slim K950

Machen Sie Ihren Arbeitsalltag zu einem magischen Erlebnis mit der Signature Slim K950, einer Tastatur, mit der Sie zwischen Computer, Tablet und Telefon wechseln und Ihre Produktivität mit anpassbaren Tasten und Tastenkombinationen steigern können.

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Lawnmower 5.0 Ultra Essentials

DER THE LAWM MOWER 5.0 ULTRA: Der Bodygroomer verfügt über zwei auswechselbare SkinSafe Aufsätze. Einer ist zum Trimmen, der andere zum Rasieren. Die Haarschnittlänge kann durch einen Kammaufsatz auf 1,4 mm Länge oder die zwei verstellbaren

GANZ KAHL OPTIONAL: Die zwei auswechselbaren Aufsätze sind auf eine perfekte Rasur ausgelegt. Die SkinSafe Trimmerklinge leistet die Vorarbeit, der SkinSafe Rasierkopf sorgt danach für glatte, stoppelfreie Haut. *SkinSafe Technology garantiert keinen

BRINGT LICHT INS DUNKEL: Bei der Haarentfernung im Intimbereich sollte Mann nicht im Dunkeln tappen. Das LED-Spotlight leuchtet unterschiedlichen Hauttönen den Weg, sodass sich jeder beim Trimmen wohlfühlen kann. Der 700 mAh starke Lithium-Ionen-Akku

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