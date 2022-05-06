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Claudia Maag
6. Mai 2022
Lesedauer 3 Min.

Geht doch!

Amazons Kindle-Geräte können nun EPUB-Bücher selbst konvertieren

Kindle-Geräte von Amazon können endlich mit E-Books im EPUB-Format umgehen. So gehts ohne Konvertierungssoftware.

Endlich! Zwar etwas altmodisch per E-Mail, aber Sie können nun z. B. eine EPUB-Datei, die Sie in einem anderen Buchshop gekauft haben, zu einem Kindle-E-Book-Reader hinzufügen

© (Quelle: cma/PCtipp.ch)

Wer in der Schweiz seine Lieblingsbücher mit einem E-Book-Reader liest, greift meist zu einem Tolino. Dies unter anderem, da dort die Webshops von Orell Füssli oder Weltbild integriert sind. Wer schon auf ein Kindle-Gerät umgestiegen ist und seine regulär gekauften EPUB-Dateien aus diesen Shops auf den E-Book-Reader laden wollte, guckte in die Röhre. Denn das Anschliessen an den PC und manuelle Herüberkopieren des E-Books auf das Kindle-Gerät funktionierte bisher nicht. Dass Amazons Geräte bei Kindle-fremden Formaten zickt, ist auch unserer Kaufberatung zu aktuellen E-Book-Readern zu entnehmen.

Doch jetzt können Kindle-Geräte von Amazon endlich doch mit E-Books im EPUB-Format umgehen, wie Heise Online berichtet. Zumindest ansatzweise. Man kann seine EPUB-Datei(en) jetzt an eine für das Kindle-Gerät eingerichtete E-Mail-Adresse schicken.

Dem Bericht zufolge funktioniert das Übertragen per Kabel weiterhin nicht (da keine Konvertierung stattfindet). Die An-Kindle-senden-Anwendungen können EPUB-Bücher ebenfalls noch nicht an den Kindle senden – das soll sich aber ab Ende 2022 ändern.

Auf der folgenden Seite ist Schritt für Schritt erklärt, wie es funktioniert.

EPUB-Datei an Kindle-Gerät schicken

PCtipp hat dies mit einem Kindle Paperwhite Signature und einer EPUB-Datei, die via Orell-Füssli-Shop gekauft wurde, ausprobiert. Ihre Kindle-E-Mail-Adresse finden Sie z. B. via Kindle-Gerät.

Unter «Mein Konto» finden Sie auf einem Kindle-Gerät Ihre Kindle-E-Mail-Adresse

 © Quelle: cma/PCtipp.ch
  1. Gehen Sie zu den Einstellungen (Zahnrad).
  2. Hier wählen Sie Mein Konto.
  3. Nun sehen Sie unten den Punkt Kindle-E-Mail-Adresse. Beispiel: CLAUDIA.MAAG_TLPXXX@KINDLE.COM. An diese Mailadresse schicken Sie nachher die EPUB-Datei.
Absender-E-Mail-Adresse zum Amazon-Konto hinzufügen.

  1. Rufen Sie auf einem anderen Gerät, z. B. am PC, die Webseite www.amazon.de/myk auf.
  2. Melden Sie sich in Ihrem Amazon-Konto an. Jetzt befinden Sie sich im Bereich Meine Inhalte und Geräte. Klicken Sie auf Einstellungen und scrollen Sie ganz nach unten bis zu Persönliche Dokumente-Einstellungen.
  3. Hier fügen Sie via Neue bestätigte E-Mail-Adresse hinzufügen jene Adresse hinzu, von der Sie das E-Buch schicken möchten.
  4. Tippen Sie die Mailadresse ein und klicken Sie auf Adresse hinzufügen.
  5. Anschliessend erstellen Sie mit dieser Mailadresse eine Nachricht, die an die Kindle-Mailadresse geschickt wird. Hängen Sie das EPUB-Buch an die E-Mail an. Laut Amazon soll man im Betreff den Text Konvertieren eintippen.
  6. Voilà, nach ein paar Minuten erschien das EPUB-E-Buch auf dem Kindle Paperwhite.

Hinweis: Sie können bis zu 25 Anhänge und maximal 50 MB pro E-Mail schicken. Laut Amazon-Webseite soll dies auch über die «An-Kindle-Senden-App» funktionieren. Dies wurde mit der Kindle-Firmware 5.14.2  durchgeführt.

Hängen Sie die EPUB-Datei der E-Mail an und tippen Sie in die Betreffzeile «Konvertieren»

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Weitere Informationen dazu finden Sie auch in diesem Amazon-Support-Dokument. Eine alternative Möglichkeit ist, dass Sie Orell-Füssli-EPUB-Dateien via freie Software Calibre konvertieren. Dieser Vorgang ist detailliert in diesem Tipp erklärt.

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