Amazons Kindle-Geräte können nun EPUB-Bücher selbst konvertieren

Wer in der Schweiz seine Lieblingsbücher mit einem E-Book-Reader liest, greift meist zu einem Tolino. Dies unter anderem, da dort die Webshops von Orell Füssli oder Weltbild integriert sind. Wer schon auf ein Kindle-Gerät umgestiegen ist und seine regulär gekauften EPUB-Dateien aus diesen Shops auf den E-Book-Reader laden wollte, guckte in die Röhre. Denn das Anschliessen an den PC und manuelle Herüberkopieren des E-Books auf das Kindle-Gerät funktionierte bisher nicht. Dass Amazons Geräte bei Kindle-fremden Formaten zickt, ist auch unserer Kaufberatung zu aktuellen E-Book-Readern zu entnehmen.

Doch jetzt können Kindle-Geräte von Amazon endlich doch mit E-Books im EPUB-Format umgehen, wie Heise Online berichtet. Zumindest ansatzweise. Man kann seine EPUB-Datei(en) jetzt an eine für das Kindle-Gerät eingerichtete E-Mail-Adresse schicken.

Dem Bericht zufolge funktioniert das Übertragen per Kabel weiterhin nicht (da keine Konvertierung stattfindet). Die An-Kindle-senden-Anwendungen können EPUB-Bücher ebenfalls noch nicht an den Kindle senden – das soll sich aber ab Ende 2022 ändern.

Auf der folgenden Seite ist Schritt für Schritt erklärt, wie es funktioniert.

PCtipp hat dies mit einem Kindle Paperwhite Signature und einer EPUB-Datei, die via Orell-Füssli-Shop gekauft wurde, ausprobiert. Ihre Kindle-E-Mail-Adresse finden Sie z. B. via Kindle-Gerät.