Android 15 und Google Pixel Drops für bessere Fotos und Videos

Das bringt der Oktober Pixel Drop:

Modelle der Google Pixel 9 Serie bieten ab sofort eine verbesserte Funktion für Foto- und Videoaufnahmen unter Wasser. Diese erkennt automatisch, wenn eine Aufnahme unter Wasser getätigt wird und bildet Farben noch detailgetreuer ab.

Die Astrofotografie-Funktion kann neu direkt über den Nachtsichtmodus-Schieberegler aufgerufen werden. Hierzu muss lediglich auf das Nachtsichtmodus-Symbol getippt und der Regler auf Astrofotografie geschoben werden. So können Smartphones ab dem Pixel 6 noch einfacher als bisher lang belichtete Fotos von Nachthimmel und Sternen machen.

Darüber hinaus können mit dem Nachtsichtmodus für Instagram jetzt noch naturgetreuere Fotos ohne Blitz im Dunkeln aufgenommen werden; und das direkt in der Instagram-App.

Magischer Audio-Radierer sorgt für bessere Tonqualität bei Videos

Mit dem 2023 eingeführten Magischen Audio-Radierer können störende Geräusche in Videos, wie zum Beispiel durch Wind oder Personen verursachter Lärm, ganz einfach reduziert werden. Denn der Magische Audio-Radierer bietet die Möglichkeit, einzelne Geräusche lauter oder leiser zu stellen. Neu ermöglicht er auch, unterschiedliche Stimmen zu identifizieren und unabhängig voneinander lauter oder leiser zu stellen. Verfügbar ist diese Funktion auf Geräten ab dem Pixel 8.

Maximaler Diebstahlschutz dank Künstlicher Intelligenz

Die Diebstahl-Displaysperre ist eine neue Funktion, bei der Google auf Smartphones ab dem Pixel 6 Künstliche Intelligenz nutzt, um zu erkennen, ob ein Dieb dem Besitzer das Phone aus der Hand reisst und sich anschliessend fluchtartig vom Tatort entfernt. In diesem Fall wird ab sofort das Display des Smartphones gesperrt.

Zudem lassen sich Geräte im Falle eines Diebstahls neu auch über eine Fernsperre-Funktion sperren. Hierzu müssen Nutzer:innen lediglich ihre Telefonnummer angeben und eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen, um das Gerät zu sperren.

Detaillierte Temperaturmessungen jetzt auch mit dem Pixel 8 Pro

Nutzer von Pixel 9 Pro und 9 Pro XL konnten ihre Kamera mithilfe der Thermometer-App bereits verwenden, um Live-Temperaturmessungen auf fast jeder Oberfläche durchzuführen und die Resultate für spätere Abgleiche auf dem Gerät zu speichern. Neu sind diese Funktionen der Thermometer-App auch auf dem Pixel 8 Pro verfügbar.

Android 15 mit neuen Sicherheitsfunktionen

Android 15 ist ab sofort für alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation verfügbar. Das Google-Betriebssystem hält für Nutzer:innen interessante Neuerungen bereit. Dazu zählen Funktionen, die ausgewählte Apps und Daten vor neugierigen Blicken schützen. So kann mit Android 15 auf dem Pixel beispielsweise neu ein separater, mit Pin geschützter Bereich für Apps erstellt werden, die andere nicht sehen sollen.