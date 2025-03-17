Android verliert Anteile an die Wettbewerber

Android ist noch immer mit grossem Vorsprung das am häufigsten verwendete mobile Betriebssystem. Doch die Zahlen von Counterpoint Reseach für das vierte Quartal 2024 weisen mit einem Marktanteil von 74 Prozent den niedrigsten Wert in den Jahren 2023 und 2024 auf.

Zulegen konnte dagegen iOS, das im vierten Quartal auf einen Anteil von 22 Prozent kam. Allerdings ist das Weihnachtsquartal durch den Modellzyklus des iPhones traditionell besonders stark bei Apple. Zudem halfen gestiegene Verkäufe von Modellen älterer Generationen in Indien.

Aus dem Zweikampf ist inzwischen ein Dreikampf geworden, denn in China konnte Huawei mit seinem Betriebssystem HarmonyOS für das Gesamtjahr 2024 erstmals Apple überholen. Da die Smartphones des Herstellers ohne die Google-Dienste aber ausserhalb der Heimat wenig gefragt sind, reichte es für Huawei auf dem Weltmarkt nur zu einem Anteil von 4 Prozent – in China waren es 19 Prozent.