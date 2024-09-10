Der Apple-Herbst: iPhone 16 und mehr

Die iPhone-Keynote gehört neben der Entwicklermesse WWDC im Juni zu den wichtigsten Veranstaltungen überhaupt. Nur war dieses Mal alles etwas anders – und es ist leicht, mit dem Finger darauf zu zeigen: Im Mittelpunkt aller Neuheiten stand die «Apple Intelligence», also Apples Interpretation von künstlicher Intelligenz.

Nur: Apple Intelligence wird erst im Verlauf des Jahres in den USA erscheinen, gefolgt von anderen englischsprachigen Ländern wie U.K., Kanada oder Australien. Wann hingegen auch der Rest der Welt zum Handkuss kommt, steht in den Sternen. Und deshalb wirkte die Veranstaltung streckenweise etwas arg theoretisch. Tatsächlich ist Apple Intelligence noch so weit von einer Einführung in der Schweiz entfernt, dass es sich nicht lohnt, an dieser Stelle auf die Details einzugehen.

Ausserdem fällt auf, dass auch schon mehr neue Hardware gezeigt wurde. Neben den iPhones wird es eine neue Apple Watch (ohne Ultra) und neue AirPods (ohne Pro) geben. Die gute Nachricht: Die spannendsten Neuerungen in diesen Kategorien werden durch Software-Updates kostenlos nachgereicht. Wer also heute mit den AirPods Pro 2 unterwegs ist, kommt ohne weitere Ausgaben in den Genuss einiger spannenden Neuerungen.

Die neuen iPhones

So viel vorweg: Es kommt weder ein neues iPhone mini noch ein iPhone SE. Stattdessen wird die Hauptlinie in der gewohnten Weise aktualisiert: Es gibt sowohl ein iPhone 16 als auch ein iPhone 16 Pro in jeweils zwei Grössen, wobei die Pro-Linie vor allem beim Display und – viel wichtiger – bei den Kameras als unterscheidende Merkmale punktet.

Alle iPhones sind jetzt mit der «Dynamic Island» ausgestattet, jener höchst flexiblen Aussparung am oberen Display-Rand, die ausserdem die wichtigsten Hintergrund-Aktivitäten zeigt. Auch die Action-Taste gehört jetzt zum Standard: Diese zusätzliche Seitentaste lässt sich frei belegen – sei es mit einer vordefinierten Funktion oder mit selbstgebauten Makros, die nahezu beliebig komplex ausfallen dürfen.