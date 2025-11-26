Apple könnte Samsung 2025 überholen

Um die Spitze der weltweiten Smartphone-Verkäufe gab es in den letzten Jahren einen Zweikampf zwischen Samsung und Apple, bei dem die Koreaner meist die Führung verteidigen konnten. Doch das wird sich 2025 gemäss den Marktforschern von Counterpoint Research ändern.

Demnach soll Apple dieses Jahr beim Absatz um rund zehn Prozent zulegen, während Samsung nur auf ein Plus von 4,6 Prozent kommen soll. Gemäss den Analysten könnte Apple diese Führung bis mindestens 2029 verteidigen.

Der Schub gehe unter anderem auf die Popularität der im September eingeführten iPhone-17-Reihe zurück, sagte Counterpoint-Experte Yang Wang dem Finanzdienst Bloomberg. Auch stiegen viele Menschen, die sich Smartphones zu Beginn der Corona-Pandemie gekauft hätten, aktuell auf neuere Modellgenerationen um. Zudem wurden dem Analysten zufolge von 2023 bis Mitte 2025 rund 358 Millionen gebrauchte iPhones verkauft. Diese Nutzer dürften sich in den kommenden Jahren wieder neue iPhones zulegen.