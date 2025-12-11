Mein Konto
Abmelden
Mein Konto
Abmelden
Praxis
News
Tests & Kaufberatung
Themen
KI & Trends
Office
Windows & PC
Internet & Sicherheit
Smartphone & Apps
Downloads
Weitere Themen
Academy
Service
Newsletter
Abo
Abobonus
Abo freischalten
Heft-Archiv
PCtipp Connect
Pressemeldungen
Jobs
Mediadaten
Wettbewerb
Forum
Home
Autoren
Online Redaktion
Online Redaktion
Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Online Redaktion.
Beiträge von Online Redaktion
News
Smartphones
Das waren die Bestseller im dritten Quartal
Weltweit waren im dritten Quartal die iPhone-16-Modelle die am häufigsten verkaufen Smartphones, doch auch Samsung schaffte es mit mehreren Geräten in die Top Ten.
2 Minuten
Online Redaktion
11. Dez 2025
News
Drittes Quartal
Falt-Smartphones mit Rekordabsatz
Im dritten Quartal erzielten Folables auf dem weltweiten Markt einen Rekordabsatz. Davon profitierte vor allem Samsung.
2 Minuten
Online Redaktion
7. Dez 2025
News
Galaxy Z TriFold
Samsung zeigt seinen ersten Doppelfalter
Mit seinem doppelt ausfaltbaren Innen-Display stellt das Galaxy Z TriFold ein neuartiges Produkt für Samsung dar. Der Hersteller hat jetzt konkrete Daten und den Marktstart genannt.
2 Minuten
Online Redaktion
3. Dez 2025
News
Smartphone-Verkäufe
Apple könnte Samsung 2025 überholen
Apple wird nach Berechnungen der Marktforscher von Counterpoint Research in diesem Jahr Samsung vom Spitzenplatz beim Smartphone-Absatz verdrängen.
2 Minuten
Online Redaktion
26. Nov 2025
News
Galaxy Tab
Samsung bringt zwei neue Tablets der A-Serie
Mit den neuen Tablets Galaxy Tab A11 und A11+ bietet Samsung Alternativen zu den teureren Modellen der S-Serie. Die Preise starten schon bei weniger als 200 Franken.
3 Minuten
Online Redaktion
19. Nov 2025
Kommentare
Loading...
Artikel kommentieren
Kommentar schreiben
Titel
B
I
U
S
🔗
❞
0 / 2000
Kommentar senden
Kommentare