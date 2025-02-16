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Patrick Hediger
16. Feb 2025
Lesedauer 2 Min.

Apple TV+

Apple TV App nun auch auf Android verfügbar

Die Apple TV App kann neu bei Google Play auf Android-Mobilgeräten heruntergeladen werden und bietet Android-Nutzern Zugriff auf die Apple Original-Serien und -Filme auf Apple TV+ sowie auf den MLS Season Pass, das Zuhause der Major League Soccer.
© (Quelle: Apple)

Die weltweit verfügbare Apple TV App für Android ist von Grund auf neu entwickelt worden, um Android-Nutzern eine vertraute und intuitive Benutzeroberfläche zu bieten. Android-Anwender können Apple TV+ und den MLS Season Pass über ihr Google Play-Konto auf Android-Mobilgeräten und Google TV-Geräten abonnieren. Apple TV+ bietet ausserdem eine siebentägige kostenlose Testversion.

Die Apple TV App auf Android enthält wichtige Funktionen wie „Weiter ansehen“, um dort fortzufahren, wo man auf allen seinen Geräten aufgehört hat, und „Watchlist“, um den Überblick darüber zu behalten, was man in Zukunft sehen möchte. Die App streamt reibungslos über WLAN oder eine Mobilfunkverbindung und bietet die Möglichkeit, Inhalte herunterzuladen, um sie offline anzuschauen.

Pünktlich zur Saison 2025 der Major League Soccer können Android-Nutzer auch den MLS Season Pass abonnieren. Der Abo-Service ist über die Apple TV App verfügbar und bietet Fans Zugang zu allen MLS-Spielen ohne Einschränkungen sowie eine Reihe exklusiver Inhalte, ausführliche Berichterstattung und Analysen. Alle 30 MLS-Clubs werden am Eröffnungswochenende des 22. Februar auf dem Platz stehen, wenn die Liga in ihre 30. Saison startet.

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