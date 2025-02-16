Apple TV App nun auch auf Android verfügbar

Die weltweit verfügbare Apple TV App für Android ist von Grund auf neu entwickelt worden, um Android-Nutzern eine vertraute und intuitive Benutzeroberfläche zu bieten. Android-Anwender können Apple TV+ und den MLS Season Pass über ihr Google Play-Konto auf Android-Mobilgeräten und Google TV-Geräten abonnieren. Apple TV+ bietet ausserdem eine siebentägige kostenlose Testversion.

Die Apple TV App auf Android enthält wichtige Funktionen wie „Weiter ansehen“, um dort fortzufahren, wo man auf allen seinen Geräten aufgehört hat, und „Watchlist“, um den Überblick darüber zu behalten, was man in Zukunft sehen möchte. Die App streamt reibungslos über WLAN oder eine Mobilfunkverbindung und bietet die Möglichkeit, Inhalte herunterzuladen, um sie offline anzuschauen.