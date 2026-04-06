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Boris Boden
6. Apr 2026
Lesedauer 1 Min.

Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars

Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:

Am Apple-Sitz im kalifornischen Cupertino trat Tim Cook zum Abschluss der weltweiten Party am 31. März auf die Bühne.

© Apple

Der Höhepunkt der Events fand am 31. März im Apple Park in Cupertino statt: Die Beatles-Legende Paul McCartney begeisterte auch im Alter von 83 Jahren noch das Publikum.

 © Apple

Im Apple Battersea London traten die britischen Folk-Rocker Mumford and Sons auf.

 © Apple

Im Apple Jing’an in Shanghai veranstaltete die chinesische Modedesignerin Feng Cheng Wang eine Modeschau im Rahmen der Shanghai Fashion Week.

 © Apple

Eröffnet wurden die Feierlichkeiten am 13. März mit einem Live-Auftritt des Weltstars Alicia Keys auf der Treppe des Apple Grand Central in New york.

 © Apple

Im Apple Myeongdong in Seoul musste es natürlich K-Pop geben: Hier trat mit CORTIS eine Gruppe auf, die es erst seit einem Jahr gibt und die aktuell grosse Erfolge feiert.

 © Apple

Das Wahrzeichen von Sydney, das weltbekannte Opernhaus, wurde mit digitalen Kunstwerken von elf aufstrebenden australischen Künstlern bespielt.

 © Apple

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