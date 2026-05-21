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Patrick Hediger
21. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 20

In der Kalenderwoche 20 vom 11. bis zum 17. Mai 2026 standen die Artikel «Geniale Browser-Add-ons» und «Falsche Serafe-E-Mail täuscht Rückerstattung vor» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
© PCtipp

Die Kalenderwoche 20 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 11. bis zum 17. Mai 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Geniale Browser-Add-ons

Rang 2

Falsche Serafe-E-Mail täuscht Rückerstattung vor

Rang 3

Sony zeigt das Xperia 1 VIII mit neuem Design

Rang 4

JBL mit neuen Partyboxen, Mini-Micro und Live-Headphones

Rang 5

Mähroboter gefährden Tiere im Garten

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