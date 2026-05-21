21. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 20
In der Kalenderwoche 20 vom 11. bis zum 17. Mai 2026 standen die Artikel «Geniale Browser-Add-ons» und «Falsche Serafe-E-Mail täuscht Rückerstattung vor» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 20 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 11. bis zum 17. Mai 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Falsche Serafe-E-Mail täuscht Rückerstattung vor
Rang 3
Sony zeigt das Xperia 1 VIII mit neuem Design
Rang 4
JBL mit neuen Partyboxen, Mini-Micro und Live-Headphones
Rang 5
Mähroboter gefährden Tiere im Garten
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