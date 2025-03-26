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Patrick Hediger
26. Mär 2025
Lesedauer 2 Min.

WWDC25

Apples Worldwide Developers Conference findet in der Woche vom 9. Juni statt

Die jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC) von Apple wird vom 9. bis 13. Juni 2025 online veranstaltet. Für Entwickler und Studierende wird es am 9. Juni die Möglichkeit geben, persönlich bei einer speziellen Veranstaltung im Apple Park mit dabei zu sein.
© (Quelle: Apple)

Die Teilnahme an der WWDC25, die die neuesten Entwicklungen der Apple Software in den Mittelpunkt stellen wird, ist für alle Entwickler kostenlos. Als Teil von Apples kontinuierlichem Engagement, Entwickler:innen bei der Verbesserung ihrer Apps und Spiele zu unterstützen, wird die Veranstaltung auch einen einzigartigen Zugang zu Experten von Apple sowie Einblicke in neue Technologien, Frameworks und Funktionen bieten.

Zum Beginn der WWDC25 wird am 9. Juni eine Veranstaltung vor Ort gefeiert, bei der Entwickler die Gelegenheit haben, die Keynote im Apple Park zu verfolgen, sich mit Teammitgliedern von Apple zu treffen und an besonderen Aktivitäten teilzunehmen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Details zur Anmeldung findet man auf der WWDC25-Website.

Entwickler und Studierende können die aktuellste Software und die neuesten Technologien von Apple entdecken, indem sie die Keynote verfolgen. Sie können die WWDC25 während der gesamten Woche über die Apple Developer App, die Apple Developer Webseite und im Apple Developer YouTube-Kanal erleben. Die diesjährige Konferenz wird Videoessions und die Möglichkeit zum Austausch mit Designern und Ingenieuren von Apple in den Online-Labs beinhalten.

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