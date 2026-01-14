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Florian Fügemann, pte
14. Jan 2026
Lesedauer 2 Min.

Mail-Flut

Arbeitnehmer erhalten am Tag rund 53 E-Mails

53 berufliche E-Mails erhalten Web-Nutzer in Deutschland pro Tag. Der Umfang der E-Mail-Kommunikation im Berufsleben nimmt damit im Vergleich zu 2025 zu.
© (Quelle: Shutterstock/one photo)

Vor zwei Jahren waren es noch durchschnittlich 40 E-Mails am Tag und in 2021 noch 26 digitale Schriftstücke täglich, die Berufstätige erhielten, wie der Digitalverband BITKOM heute, Dienstag, informiert.

Wichtige Kommunikationsform

"Die E-Mail ist für viele nach wie vor die wichtigste Form der beruflichen Kommunikation. Sie ist gut etabliert, leicht zu bedienen und funktioniert zuverlässig. Zudem basiert sie auf einer offenen Infrastruktur mit unabhängigen Anbietern und schafft keine Abhängigkeit von einzelnen Plattformen", sagt BITKOM-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.

Ein Blick auf die Verteilung zeigt laut der aktuellen Datenerhebung: Etwa jede und jeder Siebte (14 Prozent) erhält täglich 100 oder mehr berufliche E-Mails. 22 Prozent bekommen am Tag zwischen 50 und 100 berufliche E-Mails und 46 Prozent erhalten zwischen zehn und 50 E-Mails am Tag. Lediglich ein Prozent berichtet von weniger als zehn E-Mails am Tag.

Termine, Newsletter, Anfragen

Der Inhalt beziehungsweise Zweck der E-Mails reicht von Terminerinnerungen über Anfragen bis hin zu Newslettern - das berufliche E-Mail-Postfach ist für viele Beschäftigte dauerhaft voll und sollte regelmässig ausgemistet werden, raten Experten. Das gilt auch für Privat-E-Mails. Laut einer BITKOM-Umfrage Ende 2025 sind es im Schnitt pro Tag inzwischen 13 Schreiben. (pressetext.com)

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