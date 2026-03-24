Florian Fügemann, pte

Laut dem "Global Security Research Report" des IT-Sicherheitsanbieters Fastly modernisieren viele Unternehmen in der DACH-Region ihre Sicherheitsarchitektur nicht im gleichen Tempo wie ihre KI-Infrastruktur.
Laut einer aktuellen Umfrage des IT-Security-Spezialisten Kaspersky in zwölf Ländern vertrauen sich weltweit fast drei von zehn Personen über die Feiertage einer Künstlichen Intelligenz (KI) an, wenn sie sich niedergeschlagen fühlen.
Die der Geldwäsche verdächtigte Kryptoplattform E-Note ist zerschlagen worden. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht der Betreiber, ein 39-jähriger Russe, der Millionenbeträge von Cyber-Kriminellen verwaltet haben soll.
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