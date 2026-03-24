Florian Fügemann, pte

Feiertags-Blues

Jeder Dritte vertraut sich KI an

Laut einer aktuellen Umfrage des IT-Security-Spezialisten Kaspersky in zwölf Ländern vertrauen sich weltweit fast drei von zehn Personen über die Feiertage einer Künstlichen Intelligenz (KI) an, wenn sie sich niedergeschlagen fühlen.