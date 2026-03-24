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Florian Fügemann, pte

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Florian Fügemann, pte.

Beiträge von Florian Fügemann, pte

News
Adobe darf Software-Firma Semrush schlucken
Adobe darf den Suchmaschinenoptimierer Semrush übernehmen. Den geplanten Kauf hat das Bundeskartellamt im sogenannten Vorprüfverfahren fusionskontrollrechtlich freigegeben. 
2 Minuten
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Florian Fügemann, pte
24. Mär 2026
News
Studie
KI wächst in Firmen schneller als IT-Security
Laut dem "Global Security Research Report" des IT-Sicherheitsanbieters Fastly modernisieren viele Unternehmen in der DACH-Region ihre Sicherheitsarchitektur nicht im gleichen Tempo wie ihre KI-Infrastruktur.
3 Minuten
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Florian Fügemann, pte
5. Mär 2026
News
Studie
Digitale Vernetzung im Job macht oft einsam
EY-Österreich-Studie: "Zugehörigkeit ist kein 'Soft Factor', sondern zentraler Wettbewerbsfaktor".
3 Minuten
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Florian Fügemann, pte
4. Mär 2026
News
Meta
WhatsApp bringt Sprach- und Videoanrufe im Browser
Sprach- und Videoanrufe für WhatsApp Web werden künftig im Browser möglich sein. Das hat der zu Meta gehörende Messenger-Dienst bekannt gegeben.
2 Minuten
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Florian Fügemann, pte
11. Feb 2026
News
Studie
KI vernichtet keine Jobs, sondern verändert sie
Eine Studie des Kiel Instituts für Weltwirtschaft sieht Know-how-Bedarf bei höherqualifizierter Arbeit. Künstliche Intelligenz (KI) vernichtet keine Arbeitsplätze, sondern verändert sie.
2 Minuten
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Florian Fügemann, pte
27. Jan 2026
News
KI-Index
USA bleiben globaler Platzhirsch in Sachen KI
"KI-Index" von KPMG zeigt: Europa hat trotz guter Voraussetzungen eine zu langsame Skalierung.
3 Minuten
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Florian Fügemann, pte
22. Jan 2026
News
Mail-Flut
Arbeitnehmer erhalten am Tag rund 53 E-Mails
53 berufliche E-Mails erhalten Web-Nutzer in Deutschland pro Tag. Der Umfang der E-Mail-Kommunikation im Berufsleben nimmt damit im Vergleich zu 2025 zu.
2 Minuten
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Florian Fügemann, pte
14. Jan 2026
News
PSI
Langlebige Festkörperbatterien in Sichtweite
Forschenden des Paul Scherrer Instituts (PSI) ist ein Durchbruch auf dem Weg zur praktischen Anwendung von Lithium-Metall-Festkörperbatterien gelungen.
3 Minuten
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Florian Fügemann, pte
13. Jan 2026
News
Feiertags-Blues
Jeder Dritte vertraut sich KI an
Laut einer aktuellen Umfrage des IT-Security-Spezialisten Kaspersky in zwölf Ländern vertrauen sich weltweit fast drei von zehn Personen über die Feiertage einer Künstlichen Intelligenz (KI) an, wenn sie sich niedergeschlagen fühlen.
2 Minuten
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Florian Fügemann, pte
23. Dez 2025
News
Geldwäsche
Kryptoplattform E-Note stillgelegt
Die der Geldwäsche verdächtigte Kryptoplattform E-Note ist zerschlagen worden. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht der Betreiber, ein 39-jähriger Russe, der Millionenbeträge von Cyber-Kriminellen verwaltet haben soll.
2 Minuten
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Florian Fügemann, pte
22. Dez 2025

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