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PCtipp Redaktion
25. Jun 2024
Lesedauer 2 Min.

Workshop

Assistenz mit KI Power

Im Workshop lernen die Teilnehmer verschiedene digitale Werkzeuge & KI Tools kennen, welche sie als Executive Assistant unterstützen.
© (Quelle: ve-academy)

Hier die Informationen vom Veranstalter des Workshops vE Academy:

Über diesen Workshop

Entdecke, wie digitale Werkzeuge und KI-Tools die Assistenz unterstützen können. Unser eintägiger Workshop bietet Dir die einzigartige Möglichkeit, verschiedene Technologien praktisch anzuwenden und direkt in Deinen Arbeitsalltag als Executive Assistant zu integrieren. Das erwartet Dich:

  • Einblicke in digitale Werkzeuge und KI-Technologien.
  • Praktische Anwendung, um das Gelernte direkt umzusetzen.
  • Auseinandersetzung mit der Rolle der Assistenz der Zukunft.
  • Netzwerkmöglichkeiten mit Gleichgesinnten und Experten aus der Executive Assistant Community.

Für wen ist dieser Workshop?

Für Executive Assistants, die erste Erfahrungen mit digitalen Werkzeugen & KI-Tools sammeln möchten, um ihre Arbeit zu modernisieren und das Potenzial digitaler Technologien in der Assistenz voll auszuschöpfen.

Was wirst Du lernen?

  • Grundlagen und Potenziale von KI in der Assistenz.
  • Anwendung verschiedener digitaler Werkzeuge in Deiner Berufspraxis.
  • Entwicklung eines persönlichen Zukunftsplans.

Warum teilnehmen?

  • Erwirb praktische Fähigkeiten und Kenntnisse, die sofort im Assistenzalltag angewendet werden können.
  • Bleibe an der Spitze der Assistenz und setze innovative Methoden um.
  • Erweitere Dein professionelles Netzwerk und teile Best Practices mit Kolleginnen und Kollegen.

Anmelden kann man sich hier: https://ve-academy.ch/event/assistenz-mit-ki-power-aug24/

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