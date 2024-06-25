25. Jun 2024
Lesedauer 2 Min.
Workshop
Assistenz mit KI Power
Im Workshop lernen die Teilnehmer verschiedene digitale Werkzeuge & KI Tools kennen, welche sie als Executive Assistant unterstützen.
Hier die Informationen vom Veranstalter des Workshops vE Academy:
Über diesen Workshop
Entdecke, wie digitale Werkzeuge und KI-Tools die Assistenz unterstützen können. Unser eintägiger Workshop bietet Dir die einzigartige Möglichkeit, verschiedene Technologien praktisch anzuwenden und direkt in Deinen Arbeitsalltag als Executive Assistant zu integrieren. Das erwartet Dich:
- Einblicke in digitale Werkzeuge und KI-Technologien.
- Praktische Anwendung, um das Gelernte direkt umzusetzen.
- Auseinandersetzung mit der Rolle der Assistenz der Zukunft.
- Netzwerkmöglichkeiten mit Gleichgesinnten und Experten aus der Executive Assistant Community.
Für wen ist dieser Workshop?
Für Executive Assistants, die erste Erfahrungen mit digitalen Werkzeugen & KI-Tools sammeln möchten, um ihre Arbeit zu modernisieren und das Potenzial digitaler Technologien in der Assistenz voll auszuschöpfen.
Was wirst Du lernen?
- Grundlagen und Potenziale von KI in der Assistenz.
- Anwendung verschiedener digitaler Werkzeuge in Deiner Berufspraxis.
- Entwicklung eines persönlichen Zukunftsplans.
Warum teilnehmen?
- Erwirb praktische Fähigkeiten und Kenntnisse, die sofort im Assistenzalltag angewendet werden können.
- Bleibe an der Spitze der Assistenz und setze innovative Methoden um.
- Erweitere Dein professionelles Netzwerk und teile Best Practices mit Kolleginnen und Kollegen.
Anmelden kann man sich hier: https://ve-academy.ch/event/assistenz-mit-ki-power-aug24/
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