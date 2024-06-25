Hier die Informationen vom Veranstalter des Workshops vE Academy:

Über diesen Workshop

Entdecke, wie digitale Werkzeuge und KI-Tools die Assistenz unterstützen können. Unser eintägiger Workshop bietet Dir die einzigartige Möglichkeit, verschiedene Technologien praktisch anzuwenden und direkt in Deinen Arbeitsalltag als Executive Assistant zu integrieren. Das erwartet Dich:

Einblicke in digitale Werkzeuge und KI-Technologien.

Praktische Anwendung, um das Gelernte direkt umzusetzen.

Auseinandersetzung mit der Rolle der Assistenz der Zukunft.

Netzwerkmöglichkeiten mit Gleichgesinnten und Experten aus der Executive Assistant Community.

Für wen ist dieser Workshop?

Für Executive Assistants, die erste Erfahrungen mit digitalen Werkzeugen & KI-Tools sammeln möchten, um ihre Arbeit zu modernisieren und das Potenzial digitaler Technologien in der Assistenz voll auszuschöpfen.

Was wirst Du lernen?

Grundlagen und Potenziale von KI in der Assistenz.

Anwendung verschiedener digitaler Werkzeuge in Deiner Berufspraxis.

Entwicklung eines persönlichen Zukunftsplans.

Warum teilnehmen?

Erwirb praktische Fähigkeiten und Kenntnisse, die sofort im Assistenzalltag angewendet werden können.

Bleibe an der Spitze der Assistenz und setze innovative Methoden um.

Erweitere Dein professionelles Netzwerk und teile Best Practices mit Kolleginnen und Kollegen.

Anmelden kann man sich hier: https://ve-academy.ch/event/assistenz-mit-ki-power-aug24/