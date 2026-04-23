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Boris Boden
23. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.

Auf deutschen Smartphones sind im Schnitt fast 50 Apps installiert

Der Bitkom hat eine Befragung durchgeführt, wie viele und welche Apps die Deutschen auf ihren Smartphones nutzen. Die Zahl hat gegenüber dem Vorjahr erneut zugenommen, wobei Messenger den Nutzern am wichtigsten sind.
© ChatGPT

Im Schnitt haben die Deutschen 46 Apps auf ihrem Smartphone zusätzlich zu den vorhandenen Programmen installiert, das sind vier mehr als noch im Vorjahr. Die repräsentative Umfrage des Branchenverbandes Bitkom hat auch gezeigt, dass 49 Prozent der Befragten sogar 50 oder mehr Apps installiert haben, 19 Prozent horten 30 bis 49 Apps und 13 Prozent 20 bis 29 Apps. Nur vier Prozent haben keine zusätzlichen Programme zu den bereits beim Kauf installierten Apps installiert.

Am wichtigsten sind den Menschen auf ihrem Smartphone vor allem Apps für Kurznachrichten wie WhatsApp, iMessage oder Signal. 83 Prozent nennen sie als besonders wichtig. Praktisch gleichauf liegen Anwendungen für Finanzen und Bezahlen mit 80 Prozent sowie E-Mail-Apps mit 70 Prozent. Ebenfalls eine grosse Rolle spielen Apps für Fotos und Mediengalerie (69 Prozent), Wetter (68 Prozent), Soziale Medien, Navigation und Karten sowie Nachrichten und News (jeweils 66 Prozent). 

Auch Anwendungen rund um Gesundheit, Fitness und Ernährung (63 Prozent), Online-Shopping (61 Prozent) sowie Mobilität und Reisen (56 Prozent) gehören für viele fest zum digitalen Alltag. Knapp die Hälfte nennt Kalender- und Organisations-Apps (54 Prozent), Streaming-Apps für Musik, Video und Podcasts (50 Prozent) sowie mit steigender Tendenz KI-Anwendungen wie ChatGPT, Sprachassistenten oder Text- und Bildgeneratoren (47 Prozent) als besonders wichtig. Und nicht zuletzt haben auch Basis-Apps eine grosse Bedeutung: Für 44 Prozent ist der Taschenrechner besonders wichtig – und für 43 Prozent die Notizen-App.  

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