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Patrick Hediger
4. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 22

In der Kalenderwoche 22 vom 25. bis zum 31. Mai 2026 standen die Artikel «BAKOM publiziert UKW-Frequenzen» und «NFC-Angriffe auf Android verdreifacht» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft. 
© PCtipp

Die Kalenderwoche 22 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 25. bis zum 31. Mai 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

BAKOM publiziert UKW-Frequenzen

Rang 2

NFC-Angriffe auf Android verdreifacht

Rang 3

Kostenlose PDF-Tools im Überblick

Rang 4

Mehr als nur Adressen tauschen

Rang 5

Im Test – Logitech G512 X

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