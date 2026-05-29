BAKOM publiziert UKW-Frequenzen

Interessierte Radios können bis zum 31. Juli 2026 ein Gesuch für eine Funkkonzession einreichen. Bewerben sich mehrere Radios um dieselbe Frequenz, kommt es zu einer Auktion.

Insgesamt stehen 20 Frequenzpakete in 13 Regionen zur Verfügung. Diese entsprechen in etwa den Versorgungsgebieten vor 2020. Radios, die im gewünschten Gebiet über DAB+ empfangbar sind, können ein Gesuch für eine UKW-Funkkonzession stellen. Die neuen Funkkonzessionen werden im Herbst 2026 erteilt und treten im Januar 2027 in Kraft. Gibt es für eine Region mehr Bewerbungen als verfügbare Frequenzpakete, erteilt das BAKOM die Konzessionen mittels Auktion.

Die Frequenzzuteilung an die SRG sowie an die 25 konzessionierten Radios mit Leistungsauftrag erfolgt auf Gesuch hin und in einem separaten Verfahren. Die entsprechenden Gesuche können nun ebenfalls eingereicht werden.

Das Formular «Gesuch um eine UKW-Funkkonzession» sowie alle erforderlichen Unterlagen stehen unter https://www.bakom.admin.ch/de/vergabe-der-ukw-funkkonzessionen zur Verfügung.

Siehe auch: Vergabe der UKW-Konzessionen für Radios 2027 bis 2034