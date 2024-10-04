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Patrick Hediger
4. Okt 2024
Lesedauer 3 Min.

Für 369 Franken

AVM-Marktstart der FRITZ!Box 5690 Pro in der Schweiz

Das Premiummodell FRITZ!Box 5690 Pro ist dank integrierter Modems sowohl für Glasfaser- als auch für DSL-Anschlüsse geeignet und bietet als Triband-WLAN-Router bereits Wi-Fi 7 inklusive 6-GHz-Band – ideal für Surfen, Streaming, Homeoffice und Gaming.

FRITZ!Box 5690 Pro

© (Quelle: AVM)

Die FRITZ!Box 5690 Pro ist dank integrierter Modems sowohl am Glasfaser- als auch am DSL-Anschluss einsetzbar und perfekt für einen Umstieg von der Kupferleitung zu Glasfaser geeignet. Bei Glasfaser erreicht sie Spitzengeschwindigkeiten von maximal 2,5 Gbit/s, am DSL-Anschluss bis zu 300 Mbit/s. Damit drahtloses Surfen, Streamen, Gaming und mehr auch in Zukunft schnell und flüssig laufen, bietet die neue FRITZ!Box 5690 Pro ein sehr leistungsstarkes Triband-Mesh inklusive 6 GHz, dem neuen dritten Frequenzband im WLAN. Die neue FRITZ!Box 5690 Pro unterstützt den aktuellen WLAN-Standard Wi-Fi 6 bei 2,4 GHz sowie bei 5 und 6 GHz bereits die neue WLAN-Generation Wi-Fi 7 mit Verbesserungen bei Latenz, Geschwindigkeit und Durchsatz. Bis zu 18,5 Gbit/s können über die insgesamt zwölf Antennen erreicht werden. Neben dieser WLAN-Kraft überzeugt die FRITZ!Box 5690 Pro auch mit ihrer kabelgebundenen Vernetzung. Sie verfügt über eine 2,5 Gbit/s schnelle LAN-Buchse, die auch als WAN-Port für den Anschluss an ein Glasfasermodem verwendbar ist, und über vier LAN-Schnittstellen mit je 1 Gbit/s.

Das High-End-Modell bietet im Smart Home ebenfalls eine grosse Flexibilität. Dank der Unterstützung von Zigbee, DECT ULE und zukünftig auch Matter können viele Geräte anderer Hersteller zusätzlich zu den FRITZ!-Smart-Produkten integriert werden. Zusammen mit einer umfassenden Telefonanlage und integrierten Anrufbeantwortern, einer Firewall, einem Gäste-WLAN, einer Kindersicherung und vielem mehr ist die FRITZ!Box 5690 Pro ein ultimativer Alleskönner im digitalen Zuhause der Privatanwender sowie für kleine Büros und Filialen.

Darüber hinaus punktet sie mit einer gesteigerten VPN-Performance: VPN-Verbindungen über IPsec sind rund doppelt so schnell wie bei Vorgängermodellen, während bei WireGuard eine Steigerung von bis zu 20 Prozent erzielt werden kann. Dank ihrer leistungsstarken Hardware mit einem Mehrkernprozessor weist die FRITZ!Box 5690 Pro eine herausragende Leistung und Geschwindigkeit bei energieeffizientem Einsatz auf und ist dank hoher Speicherkapazität auch für künftige Updates optimal ausgestattet. Die Neuheit bietet also Anwendern nicht nur höchste Leistung und Geschwindigkeit am Glasfaser- oder DSL-Anschluss, sondern auch einen Leistungsumfang, der den zukünftigen Anforderungen an Energieeffizienz, Vernetzungsmöglichkeiten und Smart-Home-Integration gerecht wird.

Die technischen Details der FRITZ!Box 5690 Pro:

  • Leistungsstarker integrierter Glasfaser- und DSL-Router.
  • Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 Gbit/s, AON bis 1 Gbit/s.
  • Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 Gbit/s (WAN) einsetzbar.
  • Unterstützt DSL-Verbindungen mit bis 300 Mbit/s.
  • Triband-Mesh, 4x4 auf 6 GHz, 5 GHz und 2,4 GHz (Wi-Fi 7, 6E, 6).
  • WLAN-Geschwindigkeit: 6 GHz bis zu 11,53 Gbit/s (Wi-Fi 7); 5 GHz bis zu 5.760 Mbit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz bis zu 1.200 Mbit/s (Wi-Fi 6).
  • 1 x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Ports mit 1 Gbit/s.
  • Telefonie über DECT, IP/SIP und einen analogen Telefonanschluss (FXS).
  • Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung.
  • 1 x USB 3.1 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker.
  • Ab sofort für 369 CHF (UVP) im Handel erhältlich.

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