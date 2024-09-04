IFA 2024
AVM mit Produktefeuerwerk
Der Netzwerkspezialist AVM präsentiert auf der IFA 2024 (6. bis 10. September 2024, in Berlin) gleich eine ganze Batterie neuer Netzwerkprodukte. Im Fokus stehen Geräte mit Glasfaser-Technologie, 5G, Wi-Fi 7 sowie WLAN-Mesh- und Smart-Home-Funktionalitäten. Und natürlich darf auch ein Betriebssystem-Update nicht fehlen. PCtipp hat die Informationen.
Reichweitenstarkes Mesh-WLAN
Eines der zentralen IFA-Themen für AVM dürfte die Mesh-Technologie sein. Hierbei gehts, einfach ausgedrückt, um die möglichst einfache Vernetzung von Netzwerkgeräten, um ein engmaschiges und reichweitenstarkes Netzwerk aufzubauen. Die konkrete Umsetzung seitens AVM sind der neue FRITZ!Repeater 2400 W7 und FRITZ!Repeater 1200 W7. Dabei handelt es sich um neue WLAN-Mesh-Repeater vor, die Wi-Fi 7 unterstützen, so das Berliner Traditionsunternehmen. Der Hersteller fokussiert damit aufs Gaming, 4K-Streaming und weitere Bandbreiten-intensivem Anwendungen.
Im Detail: Der FRITZ!Repeater 2400 W7 verteilt die Daten als Dualband-Repeater mit bis zu 6,4 GBit/s oder kabelgebunden über einen 2,5-GBit/s-LAN-Port. Der FRITZ!Repeater 1200 W7 funkt ebenfalls auf den beiden Frequenzen 5 und 2,4 GHz und erreicht ein Tempo von bis zu 3,5 GBit/s. Darüber hinaus verfügt er über einen 1-GBit/s-LAN-Anschluss.
Die beiden Repeater bilden, so AVM, zusammen mit der FRITZ!Box ein leistungsstarkes Mesh-System, das alle Vorteile von Wi-Fi 7 optimal nutzt. Die neuen Reichweitenverlängerer sind flexibel einsetzbar und lassen sich auch mit Routern anderer Hersteller verbinden, meint AVM.
Neue Mesh-Sets ante portas: Wer gleich auf ein komplettes Starterset schielt, könnte hingegen mit den beiden Mesh-Pakete, dem neuen FRITZ!Mesh Set 3000 Wi-Fi 6 und FRITZ!Mesh Set 1200 Wi-Fi 6 liebäugeln. Beide Kits sind als Zweier- oder Dreier-Sets (jeweils mit dem Fritz!Repeater 3000 AX oder Fritz!Repeater 1200 AX) geplant, und lassen sich, so der Hersteller, ganz einfach mit einer FRITZ!Box oder einem anderen Router verbinden und vergrössern im Mesh-Betrieb die WLAN-Reichweite.
AVM stellt dabei klar: «Beim Betrieb mit einem Drittrouter übernimmt einer der Repeater im Set die Funktion des Mesh-Masters.» Unabhängig vom Router erhalten Anwender so ein flexibel skalierbares Mesh-System für starkes WLAN und die von FRITZ! bekannten Funktionen wie Gastzugang, Zeitschaltung, Kindersicherung sowie automatische Updates.
Wichtig: Bisher sind weder der genaue Erscheinungstermin noch die exakte Zusammensetzung (ob als 2er oder 3er Set, oder beides) sowie auch die Verkaufspreise vom Hersteller AVM spezifiziert. Sobald dies offiziell von AVM bestätigt wird, werden wir dies nachreichen.
Tempobolzen per Glasfaser und 5GMit der FRITZ!Box 5690 XGS für schnelle Anschlüsse mit 10 GBit/s, der FRITZ!Box 5690, (GPON- und AON-Unterstützung) sowie dem WLAN-Router FRITZ!Box 4690, welcher über einen 10-Gigabit-WAN-Anschluss für den Betrieb an vorhandenen Providermodems und einem zusätzlichen 10-GBit/s-LAN-Port für das interne Heimnetz verfügt, haben Anwender, nach Aussage von AVM eine grosse Auswahl, um schnell und zukunftssicher über Glasfaser zu surfen.
Im Detail: Die FRITZ!Box 5690 ist mit zwei 2,5-GBit/s- und zwei 1-GBit/s-LAN-Anschlüssen ausgestattet. Ebenso direkt einsetzbar ist die neue FRITZ!Box 5690 XGS, die bereits für die 10-Gigabit-schnellen Anschlüsse in XGS-PON-Netzen ausgelegt ist. Über den 10-GBit/s-LAN- sowie die vier 1-GBit/s-LAN-Ports kann das Glasfasertempo zu Hause optimal verteilt werden, meint AVM. Beide Modelle verfügen über leistungsstarkes Dualband-WLAN nach Wi-Fi 7. Fürs schnelle WLAN verfügt die FRITZ!Box 5690 XGS verfügt über einen 4x4-Stream, und erreicht so Datenraten von bis zu 7,1 GBit/s. Die FRITZ!Box 5690 funkt auf dem 5-GHz-Band über vier Antennen sowie zusätzlich über zwei Antennen im 2,4-GHz-Band und ermöglicht Datenraten von bis zu 6,4 GBit/s. Gemeinsamer Nenner aller Glasfaser-Gateways sind ihre umfassende Ausstattung, zu der eine Telefonanlage, WLAN, Mesh, VPN, Smart Home über DECT ULE und Vernetzung gehört.
Zusätzlich präsentiert AVM mit der FRITZ!Box 4690 einen neuen WLAN-Router, der sich an ein vorhandenes Modem anschliessen lässt. Angeschlossen an ein Glasfasermodem erreicht die FRITZ!Box 4690 ein Tempo von bis zu 10 GBit/s über einen 10-GBit/s-WAN. Daneben stehen ein 10-GBit/s-LAN-Port sowie drei 2,5-GBit/s-LAN-Anschlüsse bereit, um im ganzen Heimnetz ein schnelles Netzwerk aufzubauen. Der WiFi-7-Router erreicht als Dualband-Router drahtlos ein Daten-Peak von bis zu 6,9 GBit/s. Zu seiner Grundausstattung gehören ferner WLAN-Mesh, eine Telefonanlage, VPN, WLAN-Gastzugang, Firewall und einen USB-Port für den Anschluss von Speichermedien oder Mobilfunksticks. Über den Funkstandard DECT ULE lassen sich ausserdem Smart-Home-Anwendungen in den Bereichen Heizung, Energieeffizienz, und Beleuchtung ansteuern.
Zückerli für die Schweiz: Das Spitzenmodell, die FRITZ!Box 5690 Pro, wird direkt nach der IFA in der Schweiz verfügbar sein. Es bietet Anwendern, so AVM, durch die zwei integrierten Modems für Glasfaser und DSL die volle Flexibilität bei der Wahl des Anschlusses. Der WiFi-7-Router mit Triband-Unterstützung bei 6 GHz bietet zudem die Integration von Zigbee und Matter, um entsprechende Smart-Home-Geräte ab Start zu unterstützen.
Die Fritzbox für drinnen und draussen
Pfeilschnell über 5G-Mobilfunk surfen und streamen – das soll die neue FRITZ!Box 6860 5G ermöglichen. Das Fixed-Wireless-Access-Produkt unterstützt 5G (NSA, SA) sowie LTE, und erreicht laut Spezifikation Datenraten von bis zu 1,3 Gigabit/s. Ausgestattet mit WLAN-Mesh nach Wi-Fi-6-Standard werden Daten drahtlos im Haus verteilt. Zusätzlich verfügt sie über eine DECT-Basisstation für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen. Mit WLAN-Mesh nach dem Wi-Fi-6-Standard verteilt die Box Daten mit bis zu 3 GBit/s. Zusätzlich verfügt sie über eine DECT-Basisstation für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen und unterstützt Voice over LTE sowie Voice over New Radio. Nach Angaben von AVM ermöglicht ihr kompaktes Designs respektive die Strom- und Datenversorgung über die integrierte Power-over-Ethernet-Funktionalität einen flexiblen Aufstellort in der Wohnung, an der Wand, am Fenster oder auch im Aussenbereich.
Smart Home, FRITZ!OS 8 und PCtipp meintMit dem neuen Smart-Home-Produkt, dem Stromsensor, FRITZ! Smart Energy 250 lässt sich, so AVM, der Energieverbrauch messen und optimieren. Ausserdem gibt im SmartHome-Segment eine Namensänderung: FRITZ!DECT heisst künftig FRITZ!Smart. Die bereits lancierten, smarten AVM-Produkte für Energie, Wärme, Licht und Steuerung erhalten folglich neue Namen.
FRITZ!OS 8 mit 60 Neuerungen: AVMs künftige Produktsoftware für die Fritzbox & Co. wird über 60 Neuerungen und Verbesserungen integrieren. Das kommende Update soll mehr Komfort und Überblick bieten, sowie auch bei Stabilität und Sicherheit punkten. Die Ersteinrichtung einer FRITZ!Box wurde, nach Angeben des Herstellers, vereinfacht, die Benutzeroberfläche überarbeitet. So zeigt die Startseite den Verbindungsstatus, und in der Mesh-Übersicht lassen sich die einzelnen Geräte per Name und Symbol zuordnen. Optimiert wurde der Gastnetzbereich wie auch das Online-Monitoring, welches über die Auslastung der Internetverbindung detaillierter informiert. Per WireGuard-Funktion (VPN-Verbindungsaufbau per QR-Code) lassen sich nun auch IPv6-Daten übertragen.
PCtipp meint: Wie gewohnt nimmt AVM ihre «Hausmesse» IFA zum Anlass, neue und innovative Produkte inklusive einer neuen Fritzbox-Gerätesoftware zu präsentieren. Dieses Mal stehen beim Hersteller vor allem auch «Mesh», «Glasfaser» und «WiFi 7» ganz weit vorne auf der Agenda. Das alles sind unterm Strich Technologien, die über kurz oder lang für mehr Komfort und Tempo beim Endanwender sorgen dürften. Gerade für die Schweiz steht das Glasfaser-Modell FRITZ!Box 5690 Pro im Fokus. Sobald das Gerät auch verfügbar ist, wird es im PCtipp-Testcenter unter die Lupe genommen.
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