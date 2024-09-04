AVM mit Produktefeuerwerk

AVM stellt dabei klar: «Beim Betrieb mit einem Drittrouter übernimmt einer der Repeater im Set die Funktion des Mesh-Masters.» Unabhängig vom Router erhalten Anwender so ein flexibel skalierbares Mesh-System für starkes WLAN und die von FRITZ! bekannten Funktionen wie Gastzugang, Zeitschaltung, Kindersicherung sowie automatische Updates.

Wichtig: Bisher sind weder der genaue Erscheinungstermin noch die exakte Zusammensetzung (ob als 2er oder 3er Set, oder beides) sowie auch die Verkaufspreise vom Hersteller AVM spezifiziert. Sobald dies offiziell von AVM bestätigt wird, werden wir dies nachreichen.

Tempobolzen per Glasfaser und 5G

Mit der FRITZ!Box 5690 XGS für schnelle Anschlüsse mit 10 GBit/s, der FRITZ!Box 5690, (GPON- und AON-Unterstützung) sowie dem WLAN-Router FRITZ!Box 4690, welcher über einen 10-Gigabit-WAN-Anschluss für den Betrieb an vorhandenen Providermodems und einem zusätzlichen 10-GBit/s-LAN-Port für das interne Heimnetz verfügt, haben Anwender, nach Aussage von AVM eine grosse Auswahl, um schnell und zukunftssicher über Glasfaser zu surfen.

Im Detail: Die FRITZ!Box 5690 ist mit zwei 2,5-GBit/s- und zwei 1-GBit/s-LAN-Anschlüssen ausgestattet. Ebenso direkt einsetzbar ist die neue FRITZ!Box 5690 XGS, die bereits für die 10-Gigabit-schnellen Anschlüsse in XGS-PON-Netzen ausgelegt ist. Über den 10-GBit/s-LAN- sowie die vier 1-GBit/s-LAN-Ports kann das Glasfasertempo zu Hause optimal verteilt werden, meint AVM. Beide Modelle verfügen über leistungsstarkes Dualband-WLAN nach Wi-Fi 7. Fürs schnelle WLAN verfügt die FRITZ!Box 5690 XGS verfügt über einen 4x4-Stream, und erreicht so Datenraten von bis zu 7,1 GBit/s. Die FRITZ!Box 5690 funkt auf dem 5-GHz-Band über vier Antennen sowie zusätzlich über zwei Antennen im 2,4-GHz-Band und ermöglicht Datenraten von bis zu 6,4 GBit/s. Gemeinsamer Nenner aller Glasfaser-Gateways sind ihre umfassende Ausstattung, zu der eine Telefonanlage, WLAN, Mesh, VPN, Smart Home über DECT ULE und Vernetzung gehört.

Zusätzlich präsentiert AVM mit der FRITZ!Box 4690 einen neuen WLAN-Router, der sich an ein vorhandenes Modem anschliessen lässt. Angeschlossen an ein Glasfasermodem erreicht die FRITZ!Box 4690 ein Tempo von bis zu 10 GBit/s über einen 10-GBit/s-WAN. Daneben stehen ein 10-GBit/s-LAN-Port sowie drei 2,5-GBit/s-LAN-Anschlüsse bereit, um im ganzen Heimnetz ein schnelles Netzwerk aufzubauen. Der WiFi-7-Router erreicht als Dualband-Router drahtlos ein Daten-Peak von bis zu 6,9 GBit/s. Zu seiner Grundausstattung gehören ferner WLAN-Mesh, eine Telefonanlage, VPN, WLAN-Gastzugang, Firewall und einen USB-Port für den Anschluss von Speichermedien oder Mobilfunksticks. Über den Funkstandard DECT ULE lassen sich ausserdem Smart-Home-Anwendungen in den Bereichen Heizung, Energieeffizienz, und Beleuchtung ansteuern.