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PCtipp Redaktion
17. Sep 2019

Die besten PC-Spiele

Sid Meier's Civilization
Erschienen: 2010
Durchschnittswertung: 89,52%

 © Quelle: PCtipp.ch

Sacrifice
Erschienen: 2000
Durchschnittswertung: 89,53%

 © Quelle: PCtipp.ch

Black & White
Erschienen: 2001
Durchschnittswertung: 89,79%

 © Quelle: PCtipp.ch

The Sims
Erschienen: 2000
Durchschnittswertung: 89,80%

 © Quelle: PCtipp.ch

Guild Wars
Erschienen: 2005
Durchschnittswertung: 89,86%

 © Quelle: PCtipp.ch

Battlefield 2
Erschienen: 2005
Durchschnittswertung: 89,91 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Tom Clancy's Splinter Cell
Erschienen: 2003
Durchschnittswertung: 89,98 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Crysis
Erschienen: 2007
Durchschnittswertung: 90,23 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Dragon Age: Origins
Erschienen: 2009
Durchschnittswertung: 90,5 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Planescape: Torment
Erschienen: 1999
Durchschnittswertung: 90,64 %

 © Quelle: PCtipp.ch

No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.'s Way
Erschienen: 2002
Durchschnittswertung: 90,66 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Half-Life 2: Episode Two
Erschienen: 2008
Durchschnittswertung: 90,68 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Warcraft III: The Frozen Throne
Erschienen: 2003
Durchschnittswertung: 90,75 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Fallout 3
Erschienen: 2008
Durchschnittswertung: 90,77 %

 © Quelle: PCtipp.ch

The Sims 2
Erschienen: 2004
Durchschnittswertung: 90,89 %

 © Quelle: PCtipp.ch

The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay - Developer's Cut
Erschienen: 2004
Durchschnittswertung: 90,95 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory
Erschienen: 2005
Durchschnittswertung: 91,19 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Medal of Honor Allied Assault
Erschienen: 2002
Durchschnittswertung: 91,29 %

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World of Warcraft: The Burning Crusade
Erschienen: 2007
Durchschnittswertung: 91,48 %

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World of Warcraft: Cataclysm
Erschienen: 2010
Durchschnittswertung: 91,5 %

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Deus Ex
Erschienen: 2000
Durchschnittswertung: 91,57 %

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Rome: Total War
Erschienen: 2004
Durchschnittswertung: 91,61 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Call of Duty
Erschienen: 2003
Durchschnittswertung: 91,71 %

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World of Warcraft
Erschienen: 2004
Durchschnittswertung: 91,76 %

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Age of Empires II: The Age of Kings
Erschienen: 1999
Durchschnittswertung: 91,81 %

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Sid Meier's Alpha Centauri
Erschienen: 1999
Durchschnittswertung: 91,88 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Grand Theft Auto: San Andreas
Erschienen: 2005
Durchschnittswertung: 91,94 %

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System Shock 2
Erschienen: 1999
Durchschnittswertung: 92 %

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World of Goo
Erschienen: 2008
Durchschnittswertung: 92,27 %

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Galactic Civilizations II: Dark Avatar
Erschienen: 2007
Durchschnittswertung: 92,27 %

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Call of Duty 4: Modern Warfare
Erschienen: 2007
Durchschnittswertung: 92,29 %

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Starcraft II: Wings of Liberty
Erschienen: 2010
Durchschnittswertung: 92,39 %

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World of Warcraft: Wrath of the Lich King
Erschienen: 2008
Durchschnittswertung: 92,47 %

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Unreal Tournament 2004
Erschienen: 2004
Durchschnittswertung: 92,57 %

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Grim Fandango
Erschienen: 1998
Durchschnittswertung: 93,03 %

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Platz 15: Warcraft III: Reign of Chaos
Erschienen: 2002
Durchschnittswertung: 93,08 %

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The Elder Scrolls IV: Oblivion
Erschienen: 2006
Durchschnittswertung: 93,13 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Sid Meier's Civilization IV
Erschienen: 2005
Durchschnittswertung: 93,24 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Star Wars: Knights of the Old Republic
Erschienen: 2003
Durchschnittswertung: 93,25 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Grand Theft Auto III
Erschienen: 2002
Durchschnittswertung: 93,54 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Unreal Tournament
Erschienen: 1999
Durchschnittswertung: 93,57 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Company of Heroes
Erschienen: 2006
Durchschnittswertung: 93,82 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Baldur's Gate II: Shadows of Amn
Erschienen: 2000
Durchschnittswertung: 94 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Half-Life
Erschienen: 1998
Durchschnittswertung: 94,28 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Grand Theft Auto: Vice City
Erschienen: 2003
Durchschnittswertung: 94,34 %

 © Quelle: PCtipp.ch

BioShock
Erschienen: 2007
Durchschnittswertung: 94,44 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Mass Effect 2
Erschienen: 2010
Durchschnittswertung: 94,48 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Half-Life 2
Erschienen: 2004
Durchschnittswertung: 95,31 %

 © Quelle: PCtipp.ch

Portal 2
Erschienen: 2011
Durchschnittswertung: 95,69 %

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The Orange Box
Erschienen: 2007
Durchschnittswertung: 95,82 %

 © Quelle: PCtipp.ch
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