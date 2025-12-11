Das waren die Bestseller im dritten Quartal

Seit Jahren dominieren Apple und Samsung die Top Ten der weltweiten Smartphone-Bestseller, das war laut den Marktforschern von Counterpoint Research auch im dritten Quartal dieses Jahres so. Kein anderer Hersteller schaffte es diesmal in diese Liste.

Der globale Bestseller war dort das iPhone 16 mit einem Marktanteil von 4 Prozent gefolgt von seinen teureren Brüdern 16 Pro, 16 Pro Max und dem günstigeren iPhone 16e. Obwohl die neue Generation des Apple-Smartphones erst gegen Ende des Quartals auf den Markt kam, schaffte es das iPhone 17 Pro Max als Bestseller im September noch auf den zehnten Platz.

Hinter dem Apple-Quartett an die Spitze folgen fünf Modelle von Samsung: Am besten verkaufte sich dort das günstige Galaxy A16 5G, gefolgt vom Galaxy A06, den beiden Mittelklassemodellen Galaxy A36 und Galaxy A56 sowie dem Galaxy A16 4G. Kein Modell aus der Flaggschiff-Serie Galaxy A25 schaffte es diesmal in die Top Ten.