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Claudia Maag
26. Aug 2022
Lesedauer 3 Min.

Telekom-Rating 2022

«Bilanz» kürt Init7 zum besten Internetprovider für Privatkunden

Die kleinen Telekommunikationsanbieter haben die Nase vorn, Swisscom und Sunrise haben das Nachsehen.

Symbolbild

© (Quelle: Pixabay)

Das Schweizer Wirtschaftsmagazin «Bilanz» hat die besten Anbieter für Privat- und Geschäftskunden ermittelt (Abo-Artikel).

Der Winterthurer Telko Init7 freut sich via Twitter, bereits zum fünften Mal in der Kategorie «Bester Internetprovider Privatkunden» als Sieger hervorzugehen:

Auf Platz 2 in dieser Kategorie folgt der Zürcher Telko iWay. In der Kategorie Internet Service Provider (ISP) belege man in diesem Jahr sowohl bei den Privat- als auch Geschäftskunden den zweiten Platz. In der Kategorie Cloud Services für Privatkunden heimste iWay gar Gold ein, wie der Telko in einer Mitteilung schreibt. Ausserdem wurde das Unternehmen, das 1995 gegründet wurde, auch in der Kategorie Festnetztelefonie für Privatkunden als zweitbester Anbieter gekürt.

Digital Republic, ebenfalls in der Limmatstadt zu Hause, landete in der Kategorie «Bester Internetprovider Privatkunden» auf Platz drei. Der Telco tauchte erstmals im «Bilanz»-Rating auf und heimst gleich zweimal eine sehr gute Bewertung ein. Nebst dem zweiten Platz in der Privatkundenwertung holte Digital Republic in der Kategorie Qualität und Preis sogar Gold, wie es in einer Mitteilung heisst. 

Die Privatkunden schätzen kleine Anbieter

Es fällt auf, dass kleinere Anbieter die Nase vorn haben und die Techriesen wie Swisscom, Sunrise (inkl. UPC) oder Salt etwas abgeschlagen auf den hinteren Rängen daherkommen. Gerade Swisscom sorgte in den letzten Monaten immer wieder mal für negative Schlagzeilen wegen Netzausfällen, wie beispielsweise im Mai dieses Jahres, als sowohl das Mobilfunknetz als auch das heimische Internet in der ganzen Schweiz gestört waren – und wieder mal waren Wartungsarbeiten daran schuld.

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