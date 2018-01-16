BIOS-Update Schritt für Schritt: So gehts!

Wenn Sie aus den angezeigten Informationen nicht schlau werden, sollten Sie zur letzten Überprüfung einmal im BIOS des Rechners nachschauen, welche aktuelle Systemversion installiert ist. In der Regel drücken und halten Sie dazu beim Systemstart die Delete-Taste. Alternativ versuchen Sie es einmal mit Esc oder F2. Ihr Handbuch gibt Ihnen sonst nähere Hinweise.

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Nun kommt es darauf an, ob Sie ein Notebook bzw. ein PC-Komplettsystem eines Herstellers verwenden. Bei einem Notebook oder PC von HP, Dell & Co. gehen Sie zunächst auf die Hersteller-Seite und von dort auf die Support-Seite. Tippen Sie dort die Bezeichnung Ihres Notebooks oder PCs ein, z.B. ThinkPad E540. Falls es mehrere Untervarianten des Computers gibt, werfen Sie nochmals einen Blick ins Windows-Hilfsprogramm msinfo32.exe. In der Zeile «Systemmodell» steht meist recht genau, um welches Gerät es sich handelt, z.B. «HP EliteDesk 800 G2 TWR».

Bei einem zusammengestellten PC (Eigenbau, Brack, Digitec usw.) mit einem Motherboard (Mainboard, Hauptplatine) von Asus, MSI, Gigabyte etc. gehen Sie zur Webseite des Motherboard-Herstellers und suchen dort unter der Motherboard-Rubrik, indem Sie mit der Modellnummer Ihres Boards nach den passenden Update-Dateien suchen. Dort finden Sie meist unter einer Rubrik wie «Support & Treiber» die aktuellen Update-Dateien. Vergleichen Sie die Version und das Datum der bereitgestellten Update-Datei. Ist diese neuer, als die aktuell verwendete? Sonst ergibt eine Aktualisierung keinen Sinn.