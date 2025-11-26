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Simon Gröflin
Simon Gröflin
Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Simon Gröflin.
Beiträge von Simon Gröflin
Praxis
Tipps & Tricks
Sechs Computer-Tricks, die jeder kennen sollte
Mit einigen allgemeinen Tipps kann man den Computer noch schneller bedienen. Die Liste wäre jedoch so unendlich lang, dass wir einmal bei den Basics beginnen.
4 Minuten
Simon Gröflin
26. Nov 2025
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FileBot: praktisches Umbenennungs-Tool für Filme
FileBot benennt auf Knopfdruck ganze Verzeichnisse und Dateien um. Dabei gleicht das Tool den Datenbestand mit bekannten Filmdatenbanken ab, z.B. mit imdb.com.
2 Minuten
Simon Gröflin
14. Aug 2025
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Tipparbeit automatisieren - dank AutoHotKey
Das Gratis-Tool AutoHotkey ist etwas für Bastler, eignet sich jedoch, um bestimmte Aktionen in Programmen beliebig oft und automatisch wiederholen zu können.
2 Minuten
Simon Gröflin
11. Mär 2025
Tests
Tests
Der Smartphone-Tastatur-Vergleich
Welche Tastatur-App ist eigentlich besser: Gboard, SwiftKey, Fleksy oder Typewise Keyboard aus der Schweiz? PCtipp verrät, welche für wen geeignet ist.
8 Minuten
Claudia Maag
18. Aug 2022
Praxis
Tipps & Tricks
So umgehen Sie Netzsperren
Geoblocking und Netzsperren können ein Mittel sein, wie man Leuten Informationen vorenthält – gerade in der aktuellen Situation ein Problem. Eine mögliche Lösung ist der Wechsel des DNS-Servers.
4 Minuten
Simon Gröflin
2. Mär 2022
Praxis
Windows
Windows 11: Mainboard-Bezeichnung schnell herausfinden
Um Konflikte mit neuer Hardware und Treibern zu vermeiden, sollten Sie auf alle Fälle den Hersteller und Chipsatz Ihrer Systemplatine kennen. Das geht auch schnell.
2 Minuten
Simon Gröflin
8. Feb 2022
Praxis
Tipps & Tricks
Kein WLAN? Kein Problem für diese Kartendienste
Gehen Sie in die Ferien und müssen sich auf Ihre Smartphone-Kartendienste verlassen? Kein Problem für diese Kartendienste, die auch Offline-Karten unterstützen.
8 Minuten
Simon Gröflin
21. Jan 2022
Praxis
Suchmaschine
So googeln Sie noch besser
Suchen Sie hie und da die Nadel im Heuhaufen? PCtipp zeigt Ihnen die besten Tipps, wie Sie besser durchs Leben googeln.
5 Minuten
Simon Gröflin
11. Jun 2021
Praxis
Tipps & Tricks
PIN und PUK verloren: Was tun?
Schnell ists passiert: Man vertippt sich beim Entriegeln der SIM-Sperre und dann kommt die PUK-Aufforderung. Aber was, wenn man den PUK-Code verlegt hat?
3 Minuten
Simon Gröflin
26. Sep 2019
Praxis
Tipps & Tricks
Leere Daten-Ordner aufspüren
Leere Ordner könnten nerven und führen zu einer Odyssee im Windows-Explorer. Gut, gibt es da ein praktisches Gratis-Tool. Geniessen Sie es aber mit Vorsicht.
3 Minuten
Gaby Salvisberg
28. Sep 2018
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