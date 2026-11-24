Der Black Friday und die Cyber Week bleiben wichtige Umsatztreiber für den Handel. Laut einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom planen 57 Prozent der Internetnutzer in Deutschland, die diesjährigen Rabattaktionen zu nutzen. Dabei wollen 40 Prozent ausschliesslich online einkaufen, weitere 15 Prozent sowohl im Internet als auch im stationären Handel. Lediglich zwei Prozent beschränken sich komplett auf Geschäfte vor Ort.

Im Durchschnitt planen die Verbraucher Ausgaben von 304 Euro. Dabei liegt das Budget der Männer mit 345 Euro deutlich über dem der Frauen, die durchschnittlich 255 Euro ausgeben wollen. Für die Studie wurden 1.106 Internetnutzer ab 16 Jahren befragt.

«Gerade an Aktionstagen wie dem Black Friday ist der Online-Einkauf naheliegend: Die Auswahl ist gross und Preise lassen sich schnell vergleichen», erklärt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.

Mehr als die Hälfte derjenigen, die an den Aktionstagen einkaufen wollen (52 Prozent), möchte sich länger gehegte Wünsche zu reduzierten Preisen erfüllen. 43 Prozent nutzen die Angebote für alltägliche oder grössere Anschaffungen, ein Drittel kauft vor allem Geschenke. Allerdings spielen auch Spontankäufe eine Rolle: 29 Prozent lassen sich von Angeboten zu ungeplanten Einkäufen verleiten.

KI gewinnt bei der Produktsuche an Bedeutung

Zunehmend setzen Verbraucher bei der Schnäppchenjagd auf Künstliche Intelligenz. Bereits 19 Prozent nutzen KI, um zu überprüfen, ob ein Black-Friday-Rabatt tatsächlich attraktiv ist. Weitere 17 Prozent beobachten mithilfe entsprechender Anwendungen die Preisentwicklung ihrer Wunschprodukte. 14 Prozent lassen sich automatisch benachrichtigen, sobald ein gewünschter Preis erreicht ist, und zwölf Prozent verwenden KI, um vermeintliche Schnäppchen zu entlarven.

Bei der allgemeinen Produktsuche ist KI bereits deutlich weiter verbreitet: 51 Prozent der Online-Käufer haben entsprechende Anwendungen zumindest einmal genutzt. Elf Prozent tun dies häufig, drei Prozent sogar immer.

Allerdings bestehen weiterhin Vorbehalte: So halten 53 Prozent werbefinanzierte KI bei der Produktsuche für unglaubwürdig. 39 Prozent befürchten, dass KI ihre Kaufentscheidungen gezielt beeinflussen könnte. Gleichzeitig bewerten 23 Prozent die Ergebnisse einer KI-Produktsuche besser als die der klassischen Suchmaschinen.

Das Smartphone ist die wichtigste Plattform

Wie selbstverständlich der Einkauf im Internet inzwischen geworden ist, zeigen weitere Ergebnisse der Studie. 95 Prozent der deutschen Internetnutzer haben innerhalb der vergangenen zwölf Monate online eingekauft oder gebucht. Von diesen bestellen 41 Prozent mindestens einmal pro Woche.

Das wichtigste Endgerät ist dabei das Smartphone: 74 Prozent der Online-Shopper verwenden es für ihre Einkäufe. Dahinter folgen Notebooks mit 49 Prozent, Desktop-PCs mit 29 Prozent und Tablets mit 28 Prozent.

Bei den Produktkategorien liegt Mode mit 70 Prozent an der Spitze. Bücher, Medien und Software folgen mit 55 Prozent, Beauty- und Gesundheitsprodukte mit 52 Prozent. Elektronik und Computer wurden von 48 Prozent der Befragten innerhalb der vergangenen zwölf Monate online gekauft, Haushaltsgeräte von 39 Prozent.

Wichtigster Grund für den Online-Einkauf ist der Preis: 60 Prozent der Befragten finden im Internet häufig günstigere Angebote. Jeweils 56 Prozent schätzen die Lieferung nach Hause und den höheren Komfort. Auch die Unabhängigkeit von Ladenöffnungszeiten spielt mit 55 Prozent eine wichtige Rolle.

Internationale Billigmarktplätze polarisieren

Beim Online-Shopping dominieren grosse Marktplätze. 85 Prozent der Online-Käufer nutzen häufig Plattformen wie Amazon, Zalando oder Otto. Die Online-Shops grosser Händler kommen auf 46 Prozent, Hersteller-Shops auf 37 Prozent. Internationale Billigplattformen wie Temu oder Shein werden von 23 Prozent häufig genutzt.

Insgesamt hat bereits gut die Hälfte der Online-Shopper (51 Prozent) bei solchen Billiganbietern eingekauft. Neun Prozent bestellen dort regelmässig, weitere 24 Prozent gelegentlich. Ausschlaggebend sind vor allem die niedrigen Preise: 84 Prozent der Kunden solcher Plattformen nennen sie als Kaufgrund.

Gleichzeitig wachsen die Bedenken. 67 Prozent der Befragten befürchten gesundheitsschädliche Materialien in Produkten von Billig-Shops, 62 Prozent sehen europäische Händler durch die Konkurrenz gefährdet. 58 Prozent sprechen sich für eine stärkere Regulierung aussereuropäischer Billigplattformen aus, 55 Prozent beklagen unfairen Wettbewerb. Grundsätzlich lehnen 41 Prozent solche Anbieter ab.

Auch die Erfahrungen mit den Produkten fallen unterschiedlich aus. Zwar berichten 60 Prozent der Käufer von überwiegend positiven Erfahrungen mit der Haltbarkeit, allerdings haben 56 Prozent bereits Waren zurückgeschickt oder reklamiert. 39 Prozent geben an, dass Produkte aus Billig-Shops schnell kaputtgehen.

«Billig-Shops aus China treffen einen Nerv: Wenn viele Menschen stärker auf ihre Ausgaben achten, sind niedrige Preise das schlagende Argument», erklärt Rohleder. Gleichzeitig seien die Sorgen um Produktsicherheit, Datenschutz und fairen Wettbewerb gross.