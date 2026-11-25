27'600 mAh Powerbank onit Pro Block F03249

Smartphone, Tablet oder weitere kompatible Geräte – mit der onit Powerbank Pro Block versorgen Sie bis zu drei Geräte gleichzeitig mit Energie. Dafür stehen zwei USB‑C‑Anschlüsse mit PD PPS und bis zu 140 W Leistung sowie ein USB‑A‑Anschluss mit Quick Charge und bis zu 22.5 W zur Verfügung. Die maximale Gesamtleistung beträgt 140 W.

Das integrierte LCD‑Farbdisplay informiert Sie jederzeit über Ladeleistung, Akkustand und verbleibende Ladezeit. Dank der Power‑Pass‑Through‑Funktion kann die Powerbank selbst geladen werden, während gleichzeitig angeschlossene Geräte mit Strom versorgt werden.

Mit einer Kapazität von 27'600 mAh bietet die Powerbank ausreichend Energiereserven für unterwegs. Das kompakte Gehäuse aus Aluminiumlegierung sorgt dabei für eine hochwertige Optik und macht die onit Powerbank Pro Block zu einem praktischen Begleiter auf Reisen, im Arbeitsalltag oder bei längeren Einsätzen fernab einer Steckdose.

Merkmale

27’600 mAh Kapazität für mobile Energie unterwegs

Power-Pass-Through für Laden und Entladen zugleich

Lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig mit bis zu 140 W

Farbdisplay zeigt Leistung, Ladestand und Ladezeit an

Die Aktion in Kooperation mit BRACK. ist gültig vom 20. bis 29.11.2026 und solange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 54.– statt 79.90 Franken

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