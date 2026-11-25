Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?

Die Lithium-Ionen-Batterie im Lautsprecher kann überhitzen und thermisch durchgehen. Das Produkt kann dann Feuer fangen, Rauch ausstossen und heisses Batteriematerial auswerfen, auch während des Ladevorgangs. Es besteht Brand- und Verbrennungsgefahr. Die Konsumentinnen und Konsumenten sollen das Produkt nicht mehr verwenden und können wie nachstehend beschrieben eine Rückerstattung des Kaufpreises verlangen.

Welche Produkte sind betroffen?

Yoyo (M) tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, Marke Cambridge Audio, in den Farben Hellgrau, Dunkelgrau und Blau:

- Hellgrau: Referenz C10930, EAN 5055300413055

- Dunkelgrau: Referenz C10931, EAN 5055300413062

- Blau: Referenz C10965, EAN 5055300413406

Der Modellname «YOYO (M)» und der Identifikationscode stehen auf der Unterseite des Lautsprechers. Der Code beginnt mit «FD C10930», «FD C10931» oder «FD C10965». Das Produkt wurde von ca. 2016 bis ca. 2023 verkauft.

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Das Produkt darf ab sofort nicht mehr benutzt werden. Es ist von der Stromversorgung zu trennen, darf nicht geladen werden und ist fern von brennbaren Materialien zu lagern. Das Produkt ist aufzubewahren und darf weder entsorgt, verkauft noch weitergegeben werden, bis Anweisungen von Cambridge Audio vorliegen. Es darf nicht per Post verschickt werden.

Cambridge Audio erstattet den Kaufpreis für Produkte, die noch funktionsfähig sind. Ohne Kaufbeleg beträgt die Rückerstattung für Käufe in der Schweiz CHF 180 pro Lautsprecherpaar. Wurde das Produkt infolge des in dieser Mitteilung beschriebenen Mangels beschädigt, sollen sich die Betroffenen an Cambridge Audio wenden; der Anspruch auf Rückerstattung bleibt bestehen. Nach Prüfung des Anspruchs erhalten die Betroffenen Anweisungen von Cambridge Audio, auch zur sicheren und korrekten Entsorgung; dies gilt genauso bei allenfalls abgelehnten Ersatzansprüchen: Keine Entsorgung über Hausmüll oder personallose Entsorgungsstellen. Die Entsorgungsanweisungen von Cambridge Audio sind für alle betroffenen Geräte verbindlich und in jedem Fall zu befolgen.

Das genaue Vorgehen können die Konsumentinnen und Konsumenten der Seite 4 im angehängten Informationsschreiben entnehmen.

Kontakt für Konsumentinnen und Konsumenten

Bei Fragen können Konsumentinnen und Konsumenten Cambridge Audio kontaktieren:

E-Mail: productsafety@cambridgeaudio.com

URL: https://www.cambridgeaudio.com/eur/de/product-safety/yoyo-m

Informationsschreiben von Cambridge Audio (PDF)