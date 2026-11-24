Insbesondere wurden aktuelle Entwicklungen des Gesundheitsdatenraums Schweiz (Swiss Health Data Space, SwissHDS) vorgestellt.

Die Digitalisierung ist eine wichtige Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige, sichere und effiziente Gesundheitsversorgung. Heute sind Gesundheitsdaten oft in verschiedenen IT-Systemen gespeichert, die nicht miteinander verbunden sind. Deshalb müssen sie immer wieder neu erfasst oder umständlich übermittelt werden. Mit DigiSanté ermöglicht der Bund eine bessere Vernetzung der Systeme und die Etablierung gemeinsamer Standards, damit Daten sicher, einfach und nahtlos zwischen den involvierten Akteuren des Gesundheitswesens ausgetauscht werden können.

Standards als Grundvoraussetzung für die digitale Transformation

In den zwei Jahren seit Programmstart wurden bereits wichtige Grundlagen für die künftige digitale Gesundheitsinfrastruktur geschaffen. So hat die Fachgruppe Datenmanagement im Gesundheitswesen die erste nationale Standardempfehlung verabschiedet. Sie empfiehlt HL7® FHIR® als Standard für den Datenaustausch im Schweizer Gesundheitswesen. Einheitliche, gemeinsame Standards gewährleisten Interoperabilität, weil Daten von den einzelnen Systemen gleich verstanden und reibungslos zwischen den beteiligten Akteuren ausgetauscht werden können.

SwissHDS und E-GD: zwei sich ergänzende Vorhaben

Der HL7® FHIR®-Standard wird für den SwissHDS verbindlich sein. Der SwissHDS steht im Zentrum des Programms DigiSanté und soll den sicheren, standardisierten Austausch behandlungsrelevanter Gesundheitsdaten zwischen allen beteiligten Leistungserbringern ermöglichen. Mit dem SwissHDS entsteht keine Datenbank, denn die Daten bleiben bei den Einrichtungen, die sie erfassen. Für den Aufbau und Betrieb des SwissHDS braucht es rechtliche Grundlagen. Dazu wird derzeit das Bundesgesetz über den digitalen Datenraum Gesundheit erarbeitet. Die Eröffnung der Vernehmlassung der Vorlage ist für Mitte 2027 geplant.

Das elektronische Gesundheitsdossier (E-GD) wird integraler Bestandteil des SwissHDS: Es bietet der Bevölkerung einen persönlichen, lebenslangen Zugang zu den eigenen Gesundheitsdaten. Beide Vorhaben werden auf einer gemeinsamen technologischen Grundlage entwickelt. Dadurch können Daten mit einem einzigen technischen Anschluss sicher und unter Einhaltung strenger Datenschutzanforderungen ausgetauscht sowie direkt im E-GD abgelegt werden. Die gemeinsame technologische Grundlage umfasst zudem einheitliche Schnittstellen, Sicherheitsstandards und Basisdienste wie etwa ein Verzeichnis der Patientinnen und Patienten (Master Patient Index). Dieses stellt sicher, dass Gesundheitsdaten trotz unterschiedlicher Patientennummern der verschiedenen Leistungserbringer – etwa Hausärztin, Spital und Apotheke – der richtigen Person zugeordnet werden.

Digitale Transformation gemeinsam voranbringen

Die digitale Transformation des Gesundheitswesens kann nur gemeinsam gelingen. Bund, Kantone, Leistungserbringer und weitere Akteure der Branche sind gefordert, sich aktiv an der Umsetzung von DigiSanté zu beteiligen, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die empfohlenen Standards zu übernehmen und die notwendigen Investitionen zu tätigen. So entsteht konkreter Nutzen für die Bevölkerung und die Leistungserbringer: erhöhte Patientensicherheit, mehr Transparenz und ein nahtloser Informationsfluss von Behandlungsdaten sowie effizientere Abläufe, die mehr Zeit für die Betreuung der Patientinnen und Patienten ermöglichen.

