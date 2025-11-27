Das müssen Sie für den Black Friday wissen

Der «schwarze Freitag» gilt in den USA inoffiziell als Startschuss für das grosse Weihnachtsgeschäft. Der diesjährige Black Friday findet am 28. November statt – das ist in genau zwei Wochen. Bereits seit 2005 ist dieser Tag für Händler in den USA der umsatzstärkste Tag des Jahres.

Während dieser Rabattschlacht-Tag in der Schweiz noch vor wenigen Jahren kaum bekannt war, ist er heute auch hierzulande nicht mehr wegzudenken. Immer mehr Onlineshops verkaufen nicht nur am Freitag, sondern das ganze Wochenende diverse Schnäppchen. Wieder andere veranstalten sogar eine «Black Week».

Die Tricks der Läden

Doch bevor es mit Shoppen losgeht, sollten Sie wissen, welche neuen Gefahren beim Onlineshopping Sie beachten müssen und mit welchen Tricks die Läden arbeiten. Manche Shops erhöhen kurz vorher die Preise oder wollen einfach ihr Lager räumen. Mehr zu diesen und weiteren Tricks erfahren Sie in diesem PCtipp-Artikel.

Nicht verpassen: Auch dieses Jahr wird PCtipp über die besten Angebote berichten. Diese sehen Sir hier.

PCtipp-Videos zum Black Friday

Vor drei Jahren gab Stv. Chefredaktor Daniel Bader im Black-Friday-Lifehack-Video wichtige Tipps, was man vorher erledigen sollte, wo man die besten Schnäppchen findet und wie man am meisten Geld sparen kann. Viele davon sind auch dieses Jahr noch gültig., auch wenn es drei im Video zu sehende Shops nun leider nicht mehr gibt.